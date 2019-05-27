В Москве отпраздновали 60-летие священства монаха-салезианца

60 летний юбилей священства отца Августина Дзендзеля, SDB, отметили 26 мая в приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. Сообщает и свидетельствует наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина.

В минувшее воскресенье в приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве была отслужена торжественная Святая Месса под предстоятельством отца Августина Дзендзеля, SDB, в сослужении с главой армяно-католиков в России протоархимандритом Петросом Есаяном, настоятелем прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии отцом Владимиром Кабаком и священниками Петром Корнелюком, Петросом Петросяном, Иосифом Заневским. Молящиеся возносили благодарения за дар священнического служения отца Августина, который 19 апреля текущего года отметил 60-летний юбилей рукоположения. За столь продолжительное время своего служения в священном сане польский салезианец успел побывать во многих странах на разных континентах, в частности, был одним из первых священников-миссионеров в Африке, а последние 20 лет своей жизни бессменно трудится в приходе московского Кафедрального собора.

О себе отец Августин говорит так: «Я полдня провожу в конфессионале, я слушаю людей. Читаю розарий, когда их жду». И это так и есть: мы, прихожане, видим отца Августина либо в конфессионале, либо за молитвой, либо за беседой, а в руках у него всегда розарий. Лично для меня отец Августин стал одним из первых священников, приведших меня к Богу, и это было так деликатно, так ненавязчиво и по-отечески. Помню, как впервые оказалась на Литургии часов, сижу, и вдруг кто-то положил руку мне на плечо и протянул листок с текстом молитв. Я оглянулась и увидела, что позади меня стоит пожилой священник с удивительно добрым и очень внимательным взглядом. Я также помню свое удивление, как он, узнав, что мне нужна помощь, тут же сам вызвался помочь. Потом еще не раз как в трудные, так и в радостные моменты моей жизни этот человек очень своевременно оказывался рядом, причем всегда точно знал, что нужно сказать или что сделать, знал мою истинную нужду прежде, чем я успевала ее сформулировать. Еще помню как готовилась к своей первой исповеди, думала, что и как сказать: и вновь его рука на моем плече, и звучит тихий голос: «пойдем!». Я встала и даже не спросила, куда меня зовут, вот так просто встала и пошла, а отец шел впереди, он ни разу не оглянулся, чтобы убедиться, иду ли я за ним. Он просто шел своей обычной неторопливой походкой, он был уверен, что я иду за ним. Подойдя к исповедальне, он открыл предо мною дверь. И это его «пойдем!» до сих пор сопровождает меня по жизни. «Пойдем!», и тебе дают наставление, указывают на твою ошибку, помогают разобраться со сложной ситуацией. Ты приходишь в храм и знаешь, что отец Августин — рядом, и в нужный момент ты почувствуешь на себе его добрый и одновременно требовательный взгляд и услышишь этот его тихий и мягкий, ласковый и одновременно строгий голос: «Пойдем!».

Фото Ольги Дубягиной: