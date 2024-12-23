В московском Кафедральном соборе освятили третий символ Юбилейного года (+ ФОТО)

22 декабря, в четвертое воскресенье Адвента, Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци освятил ещё один символ открывающегося в Католической Церкви Святого 2025 года – икону с изображением Распятия.

Церемония освящения состоялась на главной воскресной Мессе в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Отныне святыня будет размещена на главном алтаре храма.

Как отмечает Информационная служба Архиепархии, это уже третий символ Юбилейного года в России.

Первый символ – икона Богоматери «Salus Populi Romani» («Спасение народа римского») был освящён Святейшим Отцом и впервые представлен на праздновании 25-летия повторного освящения Кафедрального собора.

Второй – распятие из Базилики Святой Екатерины Александрийской – был передан настоятелем этого питерского прихода о. Павлом Крупой OP в минувший четверг.



Фото — Ольга Дубягина