В Минске отметили 30-летие возрождения Католической Церкви в Белоруссии

В воскресенье 18 апреля в минском Архикафедральном соборе Пресвятого Имени Девы Марии была совершена Святая Месса в знак благодарности за 30-летие возрождения структур Католической Церкви в стране. Предстоятельствовал на торжественном богослужении Апостольский нунций в Республике Беларусь архиепископ Анте Йозич.

Послу Святейшего Престола сослужили апостольский администратор Минско-Могилевской архиепархии епископ Казимир Великоселец, бывший митрополит Минско-Могилевской архиепархии монс. Тадеуш Кондрусевич и вспомогательный епископ Минско-Могилевской архиепархии монс. Александр Яшевский.

В начале богослужения монс. Анте Йозич обратился к верующим с приветственным словом. Вспомнив слова классика белорусской литературы Владимира Короткевича «На Беларусі Бог жыве», представитель Папы Франциска подтвердил: «І будзе жыць!»

Далее с проповедью выступил архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Вспоминая опыт жестоких гонений, он назвал Советский Союз «безбрежной страной, усеянной трудовыми и концентрационными лагерями, которые стали для многих верующих разных вероисповеданий, епископов и священников Голгофой XX века». Воинствующий атеизм в 20-е годы прошлого столетия лишил костел в Беларуси епископов и духовной семинарии, множество костелов и монастырей было отобрано у верующих, а некоторые были разрушены «бесчеловечным атеистическим режимом».

«Руины костелов на нашей земле – это немые свидетели уничтожения духовности и христианской культуры. Они ярко свидетельствуют о том, на что способен человек без Бога», – отметил архиепископ.

«Казалось, нет такой силы, которая могла бы уничтожить коммунистически-атеистический режим, – продолжал непростые воспоминания иерарх, – и многие опустили руки и согласились с ситуацией. Однако Иоанн Павел II <…> верил в фатимское пророчество 1917 года о том, что Непорочное Сердце Марии триумфует, и на наших землях возродится вера. 25 марта 1984, в соответствии с желанием Марии, он умиротворил мир ее Непорочному Сердцу. Вскоре после этого в Советском Союзе началась перестройка и гласность. Не везде власти выражали свою приверженность вере, но процесс пошел, и ничто не могло его сдержать».

В 1989 году был назначен первый после десятилетий преследования католический епископ, которым, как признался монс. Кондрусевич, «по необъяснимому Божьему провидению» довелось стать ему. Приходам возвращались святыни, приезжали священники и монашествующие из-за границы – Польши, Литвы и Украины.

1 октября 1990 года в СССР был принят новый закон о свободе совести и религиозных организациях, который дал больше свободы и признал юридический статус зарегистрированных религиозных организаций.

«В фатимский день, 13 мая 1991 года, Папа Римский Иоанн Павел II принял историческое решение: была основана Минско-Могилевская митрополия. Она состояла из одноименной архиепархии и двух суфраганных епархий – Гродненской и Пинской. В 1999 году из Минско-Могилевской архиепархии выделилась Витебская епархия», – отметил иерарх.

По его словам, за прошедшие три десятилетия в Белоруссии значительно увеличилось количество приходов и священников, действует Духовная семинария в Гродно, работают католические СМИ и издательства, а благотворительная организация «Каритас» активно помогает нуждающимся.

В конце Святой Мессы сильным духовным аккордом стал гимн-молитва за Отечество и Церковь в Беларуси «Бог Всемогущий», который лился из уст и сердец всех участников торжественного богослужения.

По материалам Catholic.by, Благовест-инфо и Наша Нiва