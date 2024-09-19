В Москве пройдет научная конференция «Христианский модернизм: истоки, развитие, противоречия»

3-4 февраля 2025 года исторический факультет МГУ и кафедра истории Церкви проводят всероссийскую научную конференцию «Христианский модернизм: истоки, развитие, противоречия».

В рамках мероприятия предполагается рассмотреть модернизм как совокупность тенденций внутри христианства, направленных на сближение богословской мысли, церковного учения и практики с современностью.

Особое внимание будет уделено следующим темам:

— Теология и многообразие христианского модернизма;

— Истоки христианского модернизма до начала Первой мировой войны;

— Развитие модернистских идей с 1914 года до Второго Ватиканского собора;

— Второй Ватиканский собор и модернизм;

— Христианский модернизм в последней трети XX — начале XXI в.;

— Реформаторство и обновленчество в парадигме церковных модернизаций;

— Ключевые фигуры христианского модернизма;

— Взаимное влияние католических, протестантских и православных модернистских идей;

— Реакция христианских церквей на модернизм.



Доклады, рекомендованные оргкомитетом и одобренные редколлегией Российского журнала истории Церкви (входит в перечень ВАК), будут опубликованы в очередном номере журнала.

Для участия в конференции необходимо не позднее 31 октября 2024 года прислать заявку на электронный адрес ekklesia@hist.msu.ru. Заявки должны включать сведения о докладчике (фамилия, имя, отчество, ученая степень, место работы, должность, адрес электронной почты, телефон), название доклада и тезисы выступления (до 2000 знаков).



Источник: Богослов.Ru