В мае Папа Франциск посетит Верону

В следующем году 18 мая Папа Франциск совершит пастырскую поездку в Верону по случаю 1650-летия со дня смерти покровителя города св. Зенона. Об этом сообщил поместный епископ Доменико Помпили на завершение XIII фестиваля социальной доктрины Церкви.

По словам прелата, Верона для Папы Франциска – это «город на перекрёстке народов», пространство диалога и мира, что особенно важно в эти непростые времена.

Монсеньор Помпили сообщил, что визит Епископа Рима будет состоять из трёх ключевых моментов.

Утром Святейший Отец примет участие в мероприятии «Арена мира 2024 г.», которое объединит церковные и гражданские власти вокруг тем разоружения и миграции. Затем Папа направится в городскую тюрьму Монторио, где встретится с заключёнными и пообедает с ними. Завершающим событием поездки станет Святая Месса кануна Пятидесятницы на футбольном стадионе им. Бентегоди.



Источник: русская служба Vatican News

(На миниатюре — свщмч. Зенон Веронский)