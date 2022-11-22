В Литве скончался один из первых католических священников современной России

В 80-е годы прошлого века — во времена СССР, когда въезд католическим священникам в Калининградскую область был запрещен, отец Анупрас Гауронскас неоднократно ездил туда из Литвы и тайно окормлял верующих.

В Литве на 85-м году жизни умер один из первых католических священников, начавших служить после восстановления церковных структур в России, сообщает Sputnik-Литва со ссылкой на сайт Архиепархии Божией Матери в Москве.

«Отошел ко Господу священник Анупрас Гауронскас, первый настоятель прихода Святого Семейства в Калининграде. Отец Анупрас был одним из первых католических священнослужителей после возрождения Церкви в России. Стоял у истоков многих общин в Западном деканате, где прослужил более 25 лет», — говорится в сообщении.

Анупрас Гауронскас родился 1 июля 1938 года в Литве — в деревне Пурвяй Акмянского района, недалеко от г. Векшняй. С раннего детства он прислуживал в храме, где зародилось его призвание к священству. После учебы в институте и службы в армии он подал документы в Каунасскую семинарию.

11 апреля 1972 г. был рукоположен во священники в Тельшяйской епархии, где служил викарием епископа, а затем получил назначение викарным священником в приходы Кретинги, Клайпеды, Гаргждая, и впоследствии стал настоятелем прихода в Тиркшляе.

Уже в 80-е гг. о. Гауронскас неоднократно посещал Калининградскую область, где тайно встречался с верующими и совершал обряды. Наконец в 1989 г. он был назначен настоятелем общины в Калининграде, где на тот момент не было тогда ни одного действующего католического храма, и первые мессы приходилось служить на кладбище или на улице перед бывшими зданиями храмов. После установления в 1991 г. Апостольской Администратуры для католиков европейской части России архиепископ Тадеуш Кондрусевич назначил священника настоятелем прихода Святого Семейства в Калининграде, историческое здание которого до сих пор не возвращено Церкви, а приход располагается в сборной часовне, привезенной из Германии.

Всего в начале 90-х годов о. Анупрас Гауронскас зарегистрировал 22 прихода и построил несколько храмов, в том числе храм Воскресения Христова в Советске, где служил настоятелем последние годы.

В октябре 2019 г. отец Анупрас вернулся в Литву, где находился на покое. В 1997 г. он был удостоен Литовской республикой ордена Великого князя Гедиминаса V степени. В 2000 г. удостоен почетного титула каноника Тельшяйской епархии.

Похороны новопреставленного о. Анупраса состоятся в среду 23 ноября в г. Вента (Литва) в 12 часов по местному времени. Заупокойная Месса в Калининграде пройдёт в храме Святого Семейства в четверг 24 ноября — начало в 19 часов.