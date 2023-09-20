Корейские католики открыли агроферму для людей с ограниченными возможностями

Сельскохозяйственную ферму, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями расслабиться морально и физически посредством экспериментальной деятельности и социализации создала католическая епархия Чхунчхон в Южной Корее. Об этом 18 сентября сообщила Католическая радиовещательная корпорация мира (CPBC) Кореи.

«Ферма ухода», которой управляет Aejiram, членская организация епархиальной ассоциации социального обеспечения, начала свою работу 15 сентября.

Директор Aejiram Эом Сам Ён отметил, что эта инициатива является шагом к «экологическому преобразованию», пропагандируемому в экологической энциклике Laudato Si’ Папы Римского Франциска.

«Люди, не имеющие инвалидности, также переживают тревожные времена и беспомощны перед климатическими катастрофами», — сказал Эом.

«Я считаю очень значимым, что наши учреждения для инвалидов вместе с местными общественными организациями открывают путь к экологической трансформации, пусть даже и в незначительной степени», — добавил он.

Папа Иоанн Павел II впервые использовал термин «экологическое обращение» во время своей общей аудиенции 17 января 2001 года.

Папа Франциск повторил и популяризировал эту концепцию в своей энциклике 2015 года, в которой экологический кризис назван «призывом к глубокому внутреннему преобразованию».

Экологическое обращение определяется как «преобразование сердец и умов в сторону большей любви к Богу, друг к другу и творению», согласно Движению Laudato Si’ — глобальному католическому климатическому форуму, основанному на одноименной папской энциклике.

Цель созданной фермы Care Farm — помочь людям с отклонениями в развитии восстановить свое физическое, психическое и социальное здоровье посредством фермерской деятельности, сообщает CPBC.

Учреждение также открыто для людей, не являющихся инвалидами, но стремящихся стереть барьеры между инвалидностью и ее отсутствием.

Одна из целей Care Farm — стать пространством биоразнообразия, где вместе живут различные животные и растения. Эта инициатива является частью серии экологических мероприятий Корейской церкви, основанных на энциклике Папы Римского.

Среди присутствующих на церемонии открытия были епархиальные чиновники, политики и представители местных органов власти.

В декабре 2021 года Care Farm подписала соглашение с офисом корейского города Каннын о строительстве объекта на государственном участке земли.

Aejiram управляет проектом в сотрудничестве с региональной штаб-квартирой Корейской корпорации по управлению активами, Корейской корпорацией по торговле агро-рыболовством и продовольствием, Хансаллимом Канвон Ёндон и городом Каннын.

Представители Care Farm сообщили CPBC, что доходы от продажи произведенного урожая будут использованы для создания рабочих мест для людей с ограниченными возможностями.

Источники: Union of Catholic Asian News / rossaprimavera.ru