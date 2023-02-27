В конце апреля Папа Франциск посетит Венгрию

«По приглашению гражданских и церковных властей с 28 по 30 апреля Папа Франциск совершит апостольский визит в Венгрию и посетит город Будапешт», – сообщил директор пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни, которого цитирует русская служба Vatican News.

В обнародованной программе уточняется, что поездка Святейшего Отца начнётся утром 28 апреля: самолёт вылетит из аэропорта Фьюмичино и прибудет в Венгрию в 10 часов. После официального приёма в международном аэропорту Будапешта состоится приветственная церемония и визит вежливости к президенту страны в Дворце Шандора, после чего в бывшем кармелитском монастыре Папа обратится с речью к представителям властей, общественных организаций и дипломатического корпуса. Вечером Святейший Отец встретится с епископами, пресвитерами, монашествующими, семинаристами и катехизаторами в конкафедральном соборе Святого Стефана.

На следующий день запланировано посещение Института им. блаженного Ласло Баттьяни-Штраттмана и встреча с незрячими и слабовидящими детьми, о которых заботится эта церковная организация. Затем Епископ Рима направится в церковь Святой Елизаветы Венгерской, где встретится с неимущими и с украинскими беженцами. Во второй половине дня на Спортивной арене им. Ласло Паппа Святейший Отец побеседует с представителями венгерской католической молодёжи. Вечером того же дня в резиденции апостольской нунциатуры Папа встретится в частном порядке со своими собратьями из местной общины Общества Иисусова.

Воскресным утром 30 апреля Епископ Рима возглавит на площади Лайоша Кошута Святую Мессу IV воскресенья Пасхи. В 16 часов состоится встреча с представителями венгерского академического сообщества и мира культуры в Зале факультета биоинформатики в Католическом университете им. Петера Пазманя, что станет последним этапом его визита в Венгрию. В 18 часов, после прощальной церемонии в международном аэропорту Будапешта, Святейший Отец отправится самолётом в Рим и прибудет в аэропорт Фьюмичино в 19 часов 55 минут.