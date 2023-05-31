В Кемерове прошёл День соседа

26 мая 2023 г. в кемеровском приходе Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии отпраздновали День соседа. Некоторыми подробностями с читателями СКГ поделился настоятель прихода о. Павел Юрковски, CSsR:

— Мы открыли двери нашего храма для всех соседей, организаций и обычных людей. Очень часто у проходящих мимо людей, нет повода зайти в храм, или есть какие-то стереотипы и убеждения, которые мешают войти в калитку. Поэтому нашей целью было показать красоту храма, познакомить гостей с историей и особенностями католичества. Дать увидеть, что храм — это, прежде всего, место молитвы, причем не только для католиков. А, кроме того, это место активной культурной и социальной жизни для всех людей.

В первой половине дня проходили встречи и экскурсии для наших соседей-организаций. Был дружеский обед и доброе общение.

А вечером состоялась Месса для всех. Мы специально это подчеркнули: для всех! Мы были очень рады полному храму гостей, которые пришли и узнали, как всё проходит и вообще как устроено у нас богослужение.

Потом на улице ещё состоялся домашний концерт, на котором в формате открытого микрофона каждый мог исполнить песню по душе.

В нашем храме проводятся различные мероприятия, работают разные творческие группы и социальные проекты, и это тоже «соседи» друг для друга.

Мы устроили на улицу ярмарку-презентацию своих проектов:

1. Воскресная школа

2. Группа «Матери в молитве»

3. Социальный магазин «Сари»

4. Деликатесы монастырской кухни «Тетерев»

5. Проект «Музыка в храме»

6. Хор «MAGIS»

7. Детский вокальный ансамбль «Фасольки»

8. Группа «Ал-Анон»

9. Группа «АА»

В завершение насыщенного событиями дня в кафе состоялись «соседские посиделки» за ужином, который с любовью приготовили наши сестры.