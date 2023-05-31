В Кемерове прошёл День соседа
26 мая 2023 г. в кемеровском приходе Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии отпраздновали День соседа. Некоторыми подробностями с читателями СКГ поделился настоятель прихода о. Павел Юрковски, CSsR:
— Мы открыли двери нашего храма для всех соседей, организаций и обычных людей. Очень часто у проходящих мимо людей, нет повода зайти в храм, или есть какие-то стереотипы и убеждения, которые мешают войти в калитку. Поэтому нашей целью было показать красоту храма, познакомить гостей с историей и особенностями католичества. Дать увидеть, что храм — это, прежде всего, место молитвы, причем не только для католиков. А, кроме того, это место активной культурной и социальной жизни для всех людей.
В первой половине дня проходили встречи и экскурсии для наших соседей-организаций. Был дружеский обед и доброе общение.
А вечером состоялась Месса для всех. Мы специально это подчеркнули: для всех! Мы были очень рады полному храму гостей, которые пришли и узнали, как всё проходит и вообще как устроено у нас богослужение.
Потом на улице ещё состоялся домашний концерт, на котором в формате открытого микрофона каждый мог исполнить песню по душе.
В нашем храме проводятся различные мероприятия, работают разные творческие группы и социальные проекты, и это тоже «соседи» друг для друга.
Мы устроили на улицу ярмарку-презентацию своих проектов:
1. Воскресная школа
2. Группа «Матери в молитве»
3. Социальный магазин «Сари»
4. Деликатесы монастырской кухни «Тетерев»
5. Проект «Музыка в храме»
6. Хор «MAGIS»
7. Детский вокальный ансамбль «Фасольки»
8. Группа «Ал-Анон»
9. Группа «АА»
В завершение насыщенного событиями дня в кафе состоялись «соседские посиделки» за ужином, который с любовью приготовили наши сестры.
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