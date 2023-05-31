В Кемерове прошёл День соседа

В Кемерове прошёл День соседа

Май 31, 2023

26 мая 2023 г. в кемеровском приходе Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии отпраздновали День соседа. Некоторыми подробностями с читателями СКГ поделился настоятель прихода о. , CSsR:

— Мы открыли двери нашего храма для всех соседей, организаций и обычных людей. Очень часто у проходящих мимо людей, нет повода зайти в храм, или есть какие-то стереотипы и убеждения, которые мешают войти в калитку. Поэтому нашей целью было показать красоту храма, познакомить гостей с историей и особенностями католичества. Дать увидеть, что храм — это, прежде всего, место молитвы, причем не только для католиков. А, кроме того, это место активной культурной и социальной жизни для всех людей.

В первой половине дня проходили встречи и для наших соседей-организаций. Был дружеский обед и доброе .

А вечером состоялась Месса для всех. Мы специально это подчеркнули: для всех! Мы были очень рады полному храму гостей, которые пришли и узнали, как всё проходит и вообще как устроено у нас богослужение.

Потом на улице ещё состоялся домашний концерт, на котором в формате открытого микрофона каждый мог исполнить песню по душе.

В нашем храме проводятся различные , работают разные творческие группы и социальные , и это тоже «соседи» друг для друга.

Мы устроили на улицу ярмарку-презентацию своих проектов:
1. Воскресная школа
2. Группа «Матери в молитве»
3. Социальный магазин «Сари»
4. Деликатесы монастырской кухни «Тетерев»
5. Проект «Музыка в храме»
6. Хор «MAGIS»
7. Детский вокальный ансамбль «Фасольки»
8. Группа «Ал-Анон»
9. Группа «АА»

В завершение насыщенного событиями дня в кафе состоялись «соседские посиделки» за ужином, который с любовью приготовили наши сестры.

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