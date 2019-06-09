В канун Пятидесятницы Папа Франциск встретился с участниками движения харизматического обновления

В канун Пятидесятницы Папа Франциск встретился с учрежденным в ноябре Международным служением католического харизматического обновления (CHARIS), — сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Приветствовав участников встречи пасхальным приветствием – «Христос воскрес» — Папа подчеркнул, что в этот день – в торжество Пятидесятницы – начинается новый этап пути Харизматического обновления, начатого 52 года назад. Новое служение для харизматических движений в Католической Церкви – CHARIS, пояснил Папа, является именно служением, а не руководящим органом. Это прежде всего новое служение, отметил Папа, и новизна в этом случае имеет особое значение: «Новое может дестабилизировать. Вначале возникает чувство неуверенности по поводу перемен, которые может принести новшество. Иногда человек предпочитает оставаться в своем и отделяется от единства. Это искушение дьявола. Каждый раз, когда мы слышим: ʺНет, моё лучше этогоʺ — или ʺпредпочитаю старое новомуʺ, — там есть дьявол, потому что он отделяет от единства. Определенное опасение перед новым свойственно человеку, это правда, но только когда речь не идет о человеке духовном. ʺТворю всё новоеʺ, — говорит Господь в Книге Откровения (21,5). Наш Бог – это Бог всего нового». Папа добавил, что страх перед новым может исходить как от дьявола, так и от духа мира сего. Новое служение для католических харизматических движений преследует одну цель: общение, отметил Папа: «Все единым сердцем устремлены к Отцу, давая свидетельство единства в разнообразии».

Святейший Отец поделился своими ожиданиями: чего он ждет от нового харизматического служения. В первую очередь – что оно «разделит крещение в Святом Духе со всеми членами Церкви», что «будет служить единству Тела Христова» и служить тем, кто нуждается как духовно, так и телесно. Служение бедным – пояснил Папа – это «необходимое свидетельство для евангелизации мира».

«Евангелизация – это не прозелитизм, а главным образом свидетельство», — подчеркнул Папа и сослался на первых христиан, которые давали свидетельство взаимной любовью. «ʺСмотрите, как они любят друг другаʺ: именно так должны видеть нас окружающие. К сожалению, сегодня они могут, скорее, сказать: ʺСмотрите, как они друг друга злословят!ʺ». Можно создавать различные структуры для евангелизации, разрабатывать программы, но если нет любви, нет общины, всё это будет бесполезной тратой ресурсов.

В конце встречи с харизматическими движениями Папа пригласил провести минуту молитвенного молчания по случаю пятой годовщины встречи в Ватикане руководства Палестины и Израиля. После минуты полного безмолвия в зале, где присутствовали многочисленные дети, Папа сказал: «Спасибо вам, ведь молчание для общины Обновления (в Духе) – это практически героизм».