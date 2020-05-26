В канун Пятидесятницы Папа Франциск возглавит чтение молитвы Розария в Ватиканских садах

В субботу, 30 мая 2020 г., в 17.30 по среднеевропейскому времени в Ватиканских садах Папа Франциск возглавит молитву Розария перед репродукцией Лурдской пещеры. Благодаря прямой трансляции ватиканских СМИ, будет наведен телемост с Богородичными святилищами по всему миру.

Богослужение организует Папский Совет по новой евангелизации. В ходе него будет налажена связь с крупнейшими посвященными Деве Марии святилищами: в Европе это Лурд во Франции, Фатима в Португалии, Сан-Джованни Ротондо и Помпеи в Италии, а также Ченстохова в Польше; в Соединенных Штатах – храм Непорочного Зачатия в Вашингтоне; в Африке – святилище в Элеле (Нигерия) и храм Пресвятой Богородицы Мира в Ямусукро (Кот-д’Ивуар); в Латинской Америке – святилища в Гвадалупе (Мексика), в Чикинкире (Колумбия), в Люхане и Милагро (Аргентина).

Чтение отдельных тайн Святого Розария возглавят представители различных групп, особенно пострадавших от пандемии коронавируса: врач и медсестра; излечившийся от болезни и тот, кто потерял члена семьи; священник, больничный капеллан и монахиня; фармацевт и журналист; волонтер социальной опеки со своей семьей; молодая семья, у которой в разгар эпидемии родился ребенок – как знамение надежды и победы жизни над смертью.

Традицию завершать посвященный Богородице месяц май молитвой Святого Розария у Лурдского грота в Ватиканских садах завел (начиная с 1979 г.) святой Папа Иоанн Павел II.