В Италии вступил в силу рождественский локдаун

Рим, 24 декабря. Общенациональный карантин начался в Италии в четверг, в сочельник католического Рождества, передает ТАСС.

Как поясняется на сайте правительства республики, ограничительные меры предполагают запрет на любые передвижения населения без необходимости.

По всей стране не работают магазины розничной торговли, рестораны и бары могут обслуживать клиентов только на вынос. На рождественские застолья рекомендуется приглашать не более двух взрослых, которых могут сопровождать дети в возрасте до 14 лет. Запрещено собираться на площадях городов, в том числе в новогоднюю ночь.

Власти предприняли все возможное, чтобы ограничить встречи и передвижение людей из-за страха нового роста числа заражений коронавирусом после праздников.

Так называемая красная зона будет действовать до 6 января с незначительными послаблениями 28-30 декабря и 4 января.

Как и во многих других европейских странах, ужесточения в Италии были введены в последний момент. С октября действовали ограничительные меры, в том числе основанные на делении областей на зоны с большей или меньшей эпидемиологической угрозой. Они принесли результаты: темпы распространения коронавируса удалось затормозить. Власти заверяли, что нового общенационального локдауна не будет. Первоначально регулирующие акты на праздничный период должны были быть определены 3 декабря, и уже тогда власти решили сохранить комендантский час и запретить передвижения между областями. Последнее ограничение принималось с учетом того, что к Рождеству почти все области вышли из карантина и передвижение между ними позволялось.

Власти не пошли только на досрочный карантин, потому что итальянцы скупили на последние свободные от ограничений выходные все билеты на поезда и самолеты и все равно поехали к близким и родным в другие города.

Пандемия и связанный с ней карантин вносит изменения и в традиции Ватикана. Так, рождественская служба в соборе Святого Петра во главе Папой в сочельник 24 декабря пройдет при минимальном числе участников и на несколько часов раньше обычного. С традиционным рождественским обращением и благословением Urbi et orbi понтифик выступит не с балкона собора, а из Апостольского дворца. Все будет передано онлайн по каналам телевидения и в интернете. Как корреспонденту ТАСС пояснили представители Ватикана, скорее всего присутствие верующих на площади Святого Петра в праздничные дни – 25, 26, а также 1 января, когда Папа Римский выступает с проповедями, будет невозможно, потому что «это не службы, ради которых допускается выход из дома» в указанные дни. В принципе, в таком же режиме проходила Пасха весной, когда в стране был локдаун.