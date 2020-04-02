В Италии в монастыре ксаверианцев за 15 дней умерли 13 монахов. Из-за коронавируса монастырь закрыт и отрезан от мира

В итальянском городе Парма, в монастырском Доме миссионеров-ксаверианцев, в течение 15 дней от коронавируса умерли 13 членов этой Конгрегации. Из-за коронавируса упомянутая обитель закрыта и отрезана от мира, а ее больные обитатели лишены врачебной опеки, медикаментов и продуктов питания. Сообщает Седмица.RU.

Региональный настоятель Благочестивого Общества Святого Франциска Ксаверия для иностранных миссий священник Розарио Джаннаттасио по телефону рассказал, что он и его собратья уже много дней изолированы в доме, к которому никто не имеет доступа и в котором почти каждый день на протяжении последних двух недель умирает один человек. Он обратил внимание на то, что члены данной Конгрегации привыкли путешествовать по миру, чтобы евангелизировать и помогать другим людям, а сейчас сами нуждаются в неотложной помощи. «Возможно, мы слишком долго сдерживались от того, чтобы просить о помощи, но сегодня у нас нет выхода», — добавил настоятель общины.

По его словам, миссионеры полностью изолированы, чтобы не подвергать опасности заражения ближних. Кроме умерших, в доме сейчас находятся еще 11-12 больных. Им не были проведены тесты, поэтому нет и подтверждения, что они больны коронавирусом.

Как информирует польское издание pch24.pl, всё началось около двух недель назад: сначала появились первые больные, а затем и первые умершие. В монастырском доме в Парме обычно проживает около 50 миссионеров, не считая персонала, а в течение года умирают около 4-5 человек.

Как добавил настоятель обители, среди умерших в эти дни — 88-летний священник Стефано Коронезе, который работал со скаутами, и 73-летний священник Джерардо Карлиони, который служил на миссиях в Мексике и Сьерра-Леоне. Большинство из умерших священников приехали для проживания в упомянутом доме после 40 или даже 50 лет служения.