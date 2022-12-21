В испанском Аликанте открыли самый большой в мире рождественский вертеп

В испанском городе Аликанте открылся самый большой в мире Рождественский вертеп. Некоторые фигуры в нем достигают высоты 20 метров. В 2019 году этот вертеп уже попадал в Книгу рекордов Гиннеса. С тех пор это достижение еще никто не превзошел, передает Catholic.by со ссылкой на Deon.pl.

На одной из площадей города с 2019 года стоит самый большой в мире Рождественский вертеп под названием «Вифлеем-Великан», представляющий фигуры Святого Семейства. Фигура Младенца Иисуса имеет размер более 3 метров, фигура Марии – 10 метров, а статуя Святого Иосифа – 17 метров.

Этот оригинальный вертеп был создан Хосе Мануэлем Гарсия Эскивой, местным художником, который делал фигурки из искусственных материалов и металла.

В этом году к Святому Семейству присоединились Три Короля. Самый крупный из них, Бальтазар, высотой более 16 метров, Каспар чуть ниже, а Мельхиор — 11 метров.

Кроме того, в композицию вертепа также вошли шесть фигур ангелов, расположенных в разных уголках Аликанте. Два ангела имеют высоту 8 метров, остальные — 9 метров.

«Мы хотим сделать Аликанте столицей Рождества. Монументальные ясли и шесть величественных ангелов приносят нам счастье и радость в эти особенные дни. Они уже стали бесспорной туристической достопримечательностью, а также помогают активизировать местную торговлю», — говорит мэр города Луис Баркала.

Аликанте — город в Испании в составе автономного сообщества Валенсия, центр одноимённой провинции. Город расположен на побережье Средиземного моря. По количеству населения (330 тыс. человек) Аликанте является вторым в Валенсийском сообществе и 11-м по всей стране.