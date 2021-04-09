В Ирландии католический священник служил Мессу в скалах из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса

ДУБЛИН. 4 апреля в Ирландии из-за запрета на публичные богослужения для ограничения распространения коронавируса католический священник Джерард Квирк провел Пасхальную Мессу на берегу острова Акилл, сообщает Седмица.

В этой местности, называемой «Скалы месс», ирландские католики в прошлом проводили свои тайные богослужения во время притеснения их британскими колонизаторскими властями — в период с 1695 по 1829 годы.

Отмечается, что второй год подряд правительство Ирландии отменяет все публичные богослужения Страстной недели и Святой Пасхи, также как и многие другие правительства последнего времени аналогично вынуждены вводить ограничения на массовые религиозные мероприятия.

В связи с этим священникам приходится искать новые и творческие способы избежать запретов на мессу. Наиболее ярким примером из них является «Скалы месс», которые веками были тайным местом поддержания веры, куда приходили католики, опасаясь быть арестованными или казненными британской полицией.