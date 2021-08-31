В Индии скончался от COVID-19 еще один католический епископ

Сиро-маланкарский епископ Джейкоб Барнабас умер от последствий коронавируса; ранее в Индии от пандемии скончались четверо католических епископов. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Католическая Церковь в Индии оплакивает смерть ещё одного епископа, умершего из-за COVID-19. Джейкоб Барнабас, епископ сиро-маланкарской епархии Гургаона, скончался 26 августа в больнице в Нью-Дели в возрасте 60 лет. Причиной его смерти, говорится в сообщении информационного агентства UCANEWS, стали последствия болезни, перенесённой в апреле этого года, когда в Индии был разгар второй волны пандемии.

Преосвященный Барнабас родился в 1960 году в Керале, был рукоположен в священники в 1986 году и в епископы – в 2007 году. Папа Бенедикт XVI назначил его апостольским визитатором сиро-маланкарской индийской общины, проживающей за пределами штата Керала, – канонической области этой Католической Церкви восточного обряда. В 2015 году иерарх был назначен первым в истории ординарием новосозданной епархии Святого Иоанна Златоуста в Гургаоне: её территория в митрополии Нью-Дели охватывает 22 индийских штата. Духовенство и миряне с глубокой скорбью встретили известие о безвременной кончине своего пастыря; в их памяти он остался «подлинным миссионером», который всегда был предан неимущим и отверженным, особенно во время пандемии.

Со смертью Преосвященного Барнабаса число индийских епископов, умерших вследствие коронавируса, достигло пяти. Ранее от пандемии скончались епископ Гумлы Поль Алоис Лакра, епископ Джабуа Базил Бхурия, епископ на покое Сагара Джозеф Пастор Ниланкавил и архиепископ Пондичерри и Куддалора Энтони Анандараяр. Вторая волна заражений, вызванная штаммом «Дельта», унесла жизнь многих индийских священников и монашествующих.

Тем временем – после пика в мае этого года – кривая заболеваемости коронавирусом в Индии уже несколько недель снижается, хотя в последние дни число заражений снова превысило 40 000 случаев в день: вчера было зарегистрировано 46 000 заражений и 500 смертей. Правительство Нарендры Моди объявило о намерении вакцинировать к концу года 1,1 миллиарда взрослых, однако лишь 15% населения получили две дозы антиковидной прививки.