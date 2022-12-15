В храме мученицы Татианы при МГУ откроется выставка «живописи-проповеди» Елены Черкасовой

16 декабря 2022 года в Актовом зале домового храма святой мученицы Татианы при МГУ им. М.В. Ломоносова откроется выставка христианской живописи московской художницы Елены Черкасовой, сообщает портал «Фома».

Экспозиция «Рождество и другие работы Елены Черкасовой» организована Татьянинским творческим содружеством.

Более 20 лет Елена Черкасова пишет картины, показывая удивительность и радость христианской жизни. Творчество художницы положительно оценено известными искусствоведами, а ее работы находятся в музеях и частных собраниях по всему миру.

– Ее картины – это иллюстрации к книгам Ветхого и Нового Завета, псалмам и тропарям, к житиям святых. За ними стоит серьезная работа души и ума, они удивляют внимательного зрителя богословской глубиной, неожиданным поворотом мысли и остроумными, смелыми решениями, – сказал поэт и искусствовед Михаил Кукин.

Он отметил, что творчество Елены Черкасовой на христианские темы – это «живопись-проповедь».

– Не исповедь, а именно проповедь, поскольку все внимание зрителя собрано вокруг героев и тех событий, которые с ними происходят. При этом задача самого художника – раскрыть и донести, сообщить и передать. «Сообщение», «рассказ», «весть» – вот те слова, которые приходят на ум, когда разглядываешь работы Черкасовой, – поделился Михаил Кукин.

Выставка «Рождество и другие работы Елены Черкасовой» будет работать в Актовом зале домового храма святой мученицы Татианы при МГУ им. М.В. Ломоносова с 16 декабря 2022 года по 15 января 2023-го.