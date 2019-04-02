2 апреля 14 лет назад почил святой Папа Иоанн Павел II

«Дорогие братья и сестры, в 21.37 наш возлюбленный Святой Отец Иоанн Павел II вернулся в Дом Отчий». Эти слова прозвучали 2 апреля 2005 г. на площади Святого Петра, где тогда собрались тысячи людей. Сегодня — 14 годовщина со дня, в котором была перевернута та яркая страница в истории Католической Церкви и всего мира, коей был понтификат Папы-Поляка.

Иоанн Павел II был, несомненно, крупнейшей фигурой второй половины XX века. Про таких, как он, говорят: «Человек-Эпоха». Кардинал Кароль Войтыла, первый за всю историю Папа родом из Восточной Европы, был избран на Престол Святого Петра в 1978 г., когда Европейский континент был разделен «железным занавесом», а тоталитарный атеистический порядок в его восточной части казался непоколебимым. Свой продолжавшийся 27 лет понтификат Иоанн Павел II начал словами: «Не бойтесь! Откройте, распахните настежь двери Христу!» На своём посту Иоанн Павел II проявил себя неустанным борцом как против сталинистских идей, так и против негативных сторон современной капиталистической системы — политического и социального угнетения народных масс. Его публичные выступления в поддержку прав и свобод человека сделали его символом борьбы против авторитаризма во всём мире. Он от имени Католической Церкви принёс покаяние за преступления времён крестовых походов и инквизиции. Он стал первым Папой, который пошёл на контакты с другими конфессиями. Он совершил более 100 зарубежных поездок, посетив около 130 стран и преодолев расстояние общей протяженностью в 1 167 000 км. Именно при Иоанне Павле II произошло восстановление канонических структур Католической Церкви в России: 13 апреля 1991 г. были учреждены Апостольские администратуры, а 11 февраля 2002 г. — полноценные епархии.

На похоронах Папы Иоанна Павла II верные скандировали «Santo Subito», т.е. «святой прямо сейчас!» Первый славянин на Престоле Святого Петра был официально причислен к лику святых 27 апреля 2014 г., в понтификат Папы Франциска.