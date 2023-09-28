В Екатеринбурге отметили юбилей служения Сестёр Миссионерок Католического Апостольства (+ ФОТО)

В воскресенье 24 сентября екатеринбургский приход Святой Анны отмечал 25-летний юбилей служения в этом городе сестёр из Конгрегации Св. Викентия Паллотти (Сестёр-паллотинок). Специально по этому случаю в столицу Урала из столицы Сибири приехал Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске Епископ Иосиф Верт.

Паллоти́нки, или Паллоттинки (Конгрегация Сестёр Католического Апостольства и Конгрегация Сестёр Миссионерок Католического Апостольства; C.S.A.C. и S.A.C.) — общее название двух католических женских конгрегаций, придерживающихся духовности святого Викентия Паллотти, основавшего также мужское Общество Католического Апостольства (Отцов-паллотинцев). Они основаны святым Викентием Паллотти в 1838 году. Девиз женских конгрегаций — «Для бесконечной Славы Божией».

По последним данным Конгрегация Сестёр Католического Апостольства (C.S.A.C) насчитывала 486 монахинь в 68 обителях. Конгрегация Сестёр Миссионерок Католического Кпостольства (S.A.C) — 632 монахини в 78 обителях. В России монахини из Ордена сестёр-миссионерок католического апостольства (S.A.C) несут служение в Екатеринбурге.

Принять участие в празднике и разделить радость общения с монахинями, несущими служение в Екатеринбурге – сестрой Ириной Чичеровой SAC и сестрой Доротой Шубстарской SAC – прибыли настоятельница Провинции сестра Ивона Надейко SAC, настоятельница Миссионерского центра сестра Людвика Ястшембска SAC, принадлежащий к мужской ветви миссионеров-паллотинцев настоятель прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Челябинске отец Ян Высоцкий SAC, греко-католический священник Кирилл Григорьев и группа паломников из приходов Челябинска и Нижнего Тагила.

В своём приветственном слове на Божественной Литургии Владыка Иосиф тепло поприветствовал всех собравшихся, и выразил сердечную благодарность сёстрам за их многолетнее, плодотворное служение на Урале.

Также во время Мессы Владыка преподал Таинство Миропомазания трём прихожанам, прошедшим надлежащую подготовку.

По окончании богослужения к поздравлениям, адресованным юбилярам, присоединились и прихожане, а также остальные присутствовавшие на празднике гости. В этот день было сказано много тёплых слов в адрес ныне служащих в Екатеринбурге сестёр, но и были упомянуты все сёстры, служившие в этом приходе от самого его возрождения.

По окончании официальной части праздника все гости переместились в приходской зал им. Иоанна Павла II, где продолжили общение за братским чаепитием.

Ещё раз сердечно поздравляем наших сестёр Ирину и Дороту с Юбилеем и желаем им преизобилия Божией благодати, и покровительства Пресвятой Богородицы в их служении.



По информации Александра Пузика

Фотограф — Юлия Поротникова