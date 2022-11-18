В Детском досуговом центре при Кафедральном соборе прошли «Каникулы с Богом» для детей из новосибирских приходов (+ ФОТО)

Во время осенних школьных каникул — с 31 октября по 4 ноября 2022 года — в Детском досуговом центре имени Гертруды Детцель проходили «Каникулы с Богом» для детей из новосибирских приходов.

Каникулы — это всегда чудесное время, полное радости, приключений и новых встреч. Для наших юных прихожан мы подготовили встречу под девизом «Радуйтесь тому, что ваши имена написаны на небесах» (Лк 10:20).

Детей и подростков ожидала трёхдневная интенсивная программа, где их педагоги подготовили разнообразные тренинги, игры на умение слушать и слышать ближнего, духовные встречи, просмотр и обсуждение фильмов, прогулки, творческие занятия, ночной квест на библейскую тематику. Помимо активности и игр ребята приняли участие в организации встречи: планировали день, принимали решения, высказывали мнения, публично представляли себя и свою команду, помогали в организации и приготовлении обедов, брали шефство над младшими, а младшие участники учились перенимать опыт старших.

Открытие мероприятия началось очень торжественно: в часовне епископ Иосиф Верт отслужил для ребят Святую Мессу. В конце Литургии Владыка благословил всех участников и сказал напутственные слова.

В течении всего времени с детьми проводила духовные встречи сестра-евхаристка Екатерина Зернова SJE.

К концу каникул все очень подружись и стали одной задорной командой. В самом финале ребят ждал ночной квест с приключениями, испытаниями и настоящим кладом. А после всего ещё была горячая пицца, угощения, настольные игры и душевные беседы до самого утра.



Информация и фото — от Натальи Губиной и Екатерины Колесниковой