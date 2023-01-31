В Департаменте по делам епископов новый префект

Префект Департамента по делам епископов и президент Папской комиссии по Латинской Америке кардинал Марк Уэлле подал прошение об остставке от этих должностей в связи с достижением канонического возраста, сообщает Vatican News.

Принимая отставку иерарха, Святейший Отец назначил на эти посты 67-летнего монсеньора Роберта Фрэнсиса Превоста из Ордена Святого Августина, который возглавлял епископскую кафедру Чиклайо (Перу).

Папа Франциск возвел монсеньора Превоста в сан архиепископа, епископа Чиклайо на покое. Вступление в новую должность состоится 12 апреля 2023 года.

Роберт Фрэнсис Превост родился в 1955 году в Чикаго, США. В 1977 году он вступил в Орден Святого Августина. В 1985 году принял священнический сан. В 2001 году он был избран настоятелем этой монашеской общины, а в 2007 году переизбран еще на шестилетний срок.

В 2014 году Папа Франциск назначил его апостольским администратором перуанской епархии Чиклайо, а год спустя — епископом. В 2019 году иерарх стал членом Конгрегации по делам духовенства, а в 2020 году – Конгрегации по делам епископов.

Дикастерия по делам епископов является отделом Римской курии, в компетенцию которого входит создание и реорганизация церковно-территориальных структур и назначение епископов латинского обряда, за исключением миссионерских территорий.