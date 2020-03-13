В день своего избрания на Престол Святого Петра Папа Франциск призвал пастырей стать ближе к народу

Утром 13 марта, в день седьмой годовщины своего избрания на Кафедру Святого Петра, Папа Франциск отслужил Мессу в часовне своей резиденции в Доме Святой Марфы. Как и в предыдущие дни, всё богослужение транслировалось в прямом эфире. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В своей проповеди Святейший Отец призвал молиться не только о больных коронавирусом, но и о пастырях. «В эти дни давайте будем в единении с больными, с семьями, страдающими от этой пандемии. Сегодня я хотел бы вознести молитвы о пастырях, которые должны сопровождать народ Божий во время этого кризиса. Пусть Господь дарует им силу, а также способность выбирать наилучшие средства помощи. Крайние меры не всегда хороши, и давайте помолимся о том, чтобы Дух Святой наделил пастырей способностью и пастырской рассудительностью, дабы они принимали такие меры, которые не оставят в одиночестве верный народ Божий. Да почувствует народ Божий сопровождение пастырей и утешение Слова Божьего, Таинств и молитвы».

Ссылаясь на чтения дня, в частности, на притчу о злых виноградарях, Папа говорил о неверности завету с Богом тех, кто присваивает себе Божий дар: этот дар подразумевает открытость и щедрость, некоторые же запирают его в узкие рамки доктрины.

Оба литургических чтения дня – первое было взято из Книги Бытия – это пророчество Страстей нашего Господа, пояснил Папа. Иосиф был продан в рабство за двадцать сребреников; Евангелие же предвозвещает убийство Сына Божьего. Давая толкование на притчу о злых виноградарях, Папа сравнил их с народом Божьим, избранником Бога. Избранный народ получает обетование и заключает завет с Богом; он должен постоянно хранить в памяти свою богоизбранность и Божье обетование, день за днем храня ему верность. Но – как рассказывается в этой притче – когда пришло время собирать урожай, этот народ забыл, что не он хозяин виноградника. Эти люди украли и присвоили себе виноградник, наследие Сына, написав тем самым историю неверности. Неверность Божьему дару: Папа несколько раз повторил это словосочетание, подчеркнув, что Божий дар несет в себе открытость, благословение и щедрость, но часто народ его заключает в узкие рамки, превращая в идеологию. Таким образом дар теряет свою сущность и становится набором моралистских предписаний, часто даже смехотворных в силу абсурдной казуистики.

Присвоение себе Божьего дара – это великий грех, сказал далее Епископ Рима. «Грех забывать, что Бог Сам сделался для нас даром, Он преподнес нам этот дар, грех забывать об этом и считать себя хозяевами. Тогда обетование перестанет быть обетованием, а избранность – избранностью. Завет интерпретируется согласно собственным предпочтениям, превращаясь в идеологию». Понтифик добавил, что в повествовании о злых виноградарях он видит начало клерикализма, тот есть извращенного понимания бескорыстного Божьего дара. Клерикализм отрицает бескорыстие Откровения, бескорыстие Божьего дара, который должен побудить нас воспринимать как дар каждого человека, сказал в заключение Папа Франциск.