Завтра в России пройдет ежегодная акция «Молитва памяти»

В пятницу, 30 октября 2020 года, в общероссийский День памяти жертв советских репрессий, в России состоится ежегодная акция «Молитва памяти». Ставшее уже традиционным молитвенное чтение имен в этом году пройдет в онлайн-формате.

Акция «Молитва памяти» — молитвенное чтение имен погибших и пострадавших в годы репрессий. Участники мероприятия прочтут имена безвинно пострадавших и погибших в результате репрессий и помолятся о них, а также о сотрудниках карательных органов, которые сами впоследствии стали жертвами советской репрессивной машины.

Чтение имен начнется с литии. Каждый час онлайн-трансляции будет читаться покаянная молитва, а трансляция молитвенного поминовения имен будет прерываться музыкальными, театральными, поэтическими выступлениями известных общественных деятелей, актеров, писателей, режиссеров, поэтов.

Историки, богословы и просто неравнодушные люди будут размышлять о том, что такое тяжелое историческое наследие и как преодолеть последствия трудных времен, чтобы подобные трагедии не повторялись.

Присоединиться к акции в онлайн-режиме, прочитать имена своих близких или знакомых может любой желающий. Также через сайт можно будет оставить заявку на присоединение к акции или подать записку о сугубом поминовении человека.

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в день проведения акции заупокойные литии по жертвам политических репрессий пройдут в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, храме Новомучеников и исповедников Российских в Коммунарке, храме Живоначальной Троицы в Хохлах г. Москвы, храме святителя Николая Мирликийского на Трех Горах г. Москвы.

Основной площадкой проведения акции «Молитва памяти» станет YouTube-канал форума «Имеющие надежду», на котором в течение дня будет идти трансляция акции.

Также в этот день на Бутовском полигоне в Подмосковье будет организована акция «Голос Памяти», сообщает сайт храма Новомучеников и исповедников Российских на Бутовском полигоне. В рамках акции в каменном храме в Бутове в 10.00 будет совершена панихида, по окончании которой у мемориала «Сад Памяти» состоится чтение имен погибших и пострадавших в годы репрессий.



Источник: Патриархия.ru