В декабре Папа призывает молиться о паломниках надежды (+ ВИДЕО)

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Папа Франциск делится своими молитвенными намерениями на декабрь 2024 года: о паломниках надежды. Передает русская служба Vatican News.

«Христианская надежда – это дар Божий, наполняющий нашу жизнь радостью. Сегодня мы очень нуждаемся в ней; как же не хватает современному миру! – подчёркивает Епископ Рима. – Когда не знаешь, сможешь ли завтра прокормить своих детей или принесёт ли твоё образование достойную работу, легко впасть в уныние. Где же искать надежду? Надежда – это якорь. Якорь, который бросают на тросе в песок. Мы должны держаться за трос надежды. Крепко держаться! Поможем друг другу открыть встречу с Христом-Жизнедавцем и отправимся в путь как паломники надежды, чтобы возрадоваться жизни! Этапом этого пути станет предстоящий Юбилей. Наполним наши будни Господним даром надежды и позволим ей через нас достичь всех, кто её ищет. Не забывайте: надежда никогда не подводит».

В конце видеопослания Святейший Отец призывает верующих:

«Помолимся, дабы этот Юбилей укрепил нас в вере, помог распознать воскресшего Христа в нашей жизни и преобразил нас в паломников христианской надежды».