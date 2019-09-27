В четверг 26 сентября Папа Франциск встретился с представителями церковных движений

Утром 26 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Клементийском зале Ватикана 400 делегатов итальянской католической «Общины Эммануил», которая с 1980 года заботится о детях, подростках и молодёжи, выходя навстречу семьям, инвалидам, мигрантам и людям с различными зависимостями. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Обращаясь к гостям, Епископ Рима поблагодарил их за почти 40-летнюю деятельность, отметив важность принятия и сопровождения тех, кто по разным причинам оказался в нужде. В реализации своей миссии община должна черпать силы из Слова Божьего, всегда оставаясь верной своему первоначальному призванию: это поможет ей избежать превращения в одну из многих благотворительных организаций или компаний, отметил Святейший Отец: «Господь стучит в дверь, и у Него лицо братьев и сестёр, живущих в бедности, отверженных, порабощённых… Вы открылись, откликнулись и продолжаете отвечать, потому что самое трудное – это быть стойкими, идти вперёд».

Папа Франциск подчеркнул, что Дух Божий вдохновляет нас принимать благие решения и даёт силы и возможности воплотить их в жизнь; именно Он дарует «любовь для служения нашим братьям и сёстрам с состраданием, близостью и безвозмездностью». Перед лицом опасностей и искушений на пути осуществления своей миссии члены общины призваны всегда находиться рядом с Христом и со своими нуждающимися братьями: этот путь указан в самом названии общины – «Эммануил», то есть «Бог с нами».

В завершение встречи Папа Франциск ещё раз поблагодарил гостей за визит, преподал им апостольское благословение и вверил небесному заступничеству Пресвятой Богородицы.

В полдень 26 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции 120 участников первой генеральной ассамблеи TalithaKum, всемирной сети институтов богопосвящённой жизни, деятельность которых направлена на борьбу с торговлей людьми. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.



За 10 лет своего существования, отметил Папа, движение охватило 90 стран на всех континентах. Цифры говорят сами за себя: 2.000 работников, более 15.000 жертв получили помощь, более 200 тысяч человек избежали цепей рабства благодаря профилактическим и просветительским мерам. Епископ Рима поблагодарил участников движения за «важное дело, которое осуществляется в этой трудной и драматической сфере», действуя в авангарде миссионерской деятельности Церкви против современной работорговли.

Одной из двух главных тем ассамблеи является положение женщин в мире, которое отмечено большими различиями, обусловленными главным образом социально-культурными факторами, отметил Папа. Другая тема связана с ограничениями неолиберальной модели развития, которая своим индивидуалистическим видением рискует лишить государство его ответственности за своих граждан. Но это не единственные задачи, ждущие своего решения, подчеркнул Епископ Рима.

Отдел по делам мигрантов и беженцев ватиканского Департамента служения целостному развитию человека недавно опубликовал «Руководство для пастырей по борьбе с торговлей людьми», в котором разъясняется сложность современных проблем и содержатся четкие указания для всех пастырских работников, желающих заняться этой деятельностью. Святейший Отец выразил одобрение «всем женским институтам посвящённой Богу жизни, которые проявили готовность и поддержали стремление своих монахинь бороться против работорговли и помогать жертвам», а также призвал другие монашеские конгрегации присоединиться к этой миссионерской деятельности. Папа Франциск выразил надежду на то, что количество фондов и благотворителей, оказывающих щедрую и самоотверженную поддержку этой деятельности, будет расти. Учитывая масштабы проблем, порождаемых торговлей людьми, церковным структурам необходимо действовать согласованно, подчеркнул Папа, призвав поместные Церкви и их ординариев взаимодействовать с монашескими конгрегациями и католическими организациями, присутствующими на их территории, дабы сделать работу Церкви более эффективной.

«В борьбе с торговлей людьми монашеские общины образцовым образом выполняют свою задачу харизматического воодушевления поместных Церквей, — сказал в заключение Папа Франциск. — Ваши идеи и инициативы в области пастырства проложили путь для принятия срочных и эффективных мер со стороны Церкви. Однако я хочу ещё раз подчеркнуть, что путь богопосвящённой жизни, как женской, так и мужской, — это путь внутри Церкви и вместе с ней».