В честь 10-летия избрания Папа Франциск отслужил Св. Мессу с кардиналами

Папа Римский Франциск совершил Святую Мессу с живущими в Риме членами Кардинальской коллегии, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на Catholic Courier.

Отмечается, что богослужение 13 марта было частным и прошло при закрытых дверях в домовой капелле Дома Святой Марфы – резиденции Папы в Ватикане.

Итальянское агентство ANSA сообщило, что идея Мессы при закрытых дверях в честь 10-летия понтификата Папы Франциска принадлежала декану Коллегии, кардиналу Джованни Баттиста Ре. Служение кардинала продолжается даже после 80 лет (возраст, после которого кардинал лишается права голоса на конклаве), сказал Понтифик, обращаясь к собравшимся на Мессу прелатам. «Вы и ваш совет всегда нужны мне», – подчеркнул Папа.

Также, по данным ANSA, он подарил всем участвовавшим в богослужении кардиналам экземпляр новой книги «Атлас Франциска. Ватикан и международная политика» авторства священника Антонио Спадаро, SJ, директора католического журнала La Civiltà Cattolica.