В Буэнос-Айресе хотят переименовать станцию метро в честь Папы Франциска

Глава правительства города Буэнос-Айрес Хорхе Макри внес в законодательное собрание столицы Аргентины проект закона о переименовании станции метро «Кафедральный собор» (Catedral) линии D в «Кафедральный собор — Папа Франциск» (Catedral — Papa Francisco) в честь покойного Папы Римского, сообщила мэрия города.

Упомянутая станция метро находится у кафедрального собора, в котором служил архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо до того, как стал Папой Франциском (первым римским понтификом из Латинской Америки) в марте 2013 года.

«Его близость к людям и простота проявлялись в постоянном использовании общественного транспорта в нашем любимом городе, в частности метро, которым он добирался до кафедрального собора и епископской резиденции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, направленному председателю законодательного собрания Кларе Муссио.

По словам градоначальника, которые приводит мэрия, жители аргентинской столицы и пассажиры метро хранят «память о пастыре, который на платформах и в вагонах не переставал благословлять и приветствовать тех, кто обращался к нему за утешением или помощью».

«Его имя навсегда останется в истории великих аргентинцев. Присвоение имени Папы Франциска нынешней станции «Кафедральный собор» не только станет искренней данью одной из самых выдающихся фигур новейшей истории, но и будет символическим жестом для будущих поколений, которые в этом названии найдут прочную связь с наследием первого аргентинского и буэнос-айресского папы», — сказано в документе..

Проект предусматривает исключение из действия статьи пятой Закона №83, согласно которой переименование улиц и общественных мест в честь умерших допускается не ранее чем через десять лет после их кончины. Власти аргументируют это значимостью фигуры понтифика для всей страны, сообщает РИА Новости.

(Фото — wikipedia.org)