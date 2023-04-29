В Будапеште Папа встретился с бедными и посетил приход Венгерской Греко-католической Церкви (+ ФОТО)

29 апреля, после общения с незрячими детьми, Святейший Отец ещё встретился с бедными и с беженцами, а также посетил приход Венгерской Греко-католической Церкви, сообщает Vatican News.

«Язык милосердия» был в центре встречи Папы Франциска с бедными и с беженцами в церкви Святой Елизаветы. «Святая Елизавета, дочь короля, – отметил, в частности, Папа, – выросла в изобилии придворной жизни, в роскошной, избранной среде; тем не менее, затронутая и преображенная встречей с Христом, уже в раннем возрасте она почувствовала отвращение к богатству и к мирской суете, ощутив желание все это с себя сбросить и позаботиться о нуждающихся. Таким образом, она отдала не только свое имущество, но и свою жизнь ради последних, ради прокаженных, ради больных, она и сама их лечила и носила на своих плечах. Это и есть язык милосердия», – пояснил Папа Франциск. Иисус пришел в мир, чтобы «благовествовать нищим» (Лк 4,18): вера, которую мы исповедуем, не должна быть культом, далеким от жизни, «духовным эгоизмом», практикуемым ради собственного спокойствия и удовлетворения. «Истинная вера, – подчеркнул Папа, – это вера, лишающая удобства, вера, которая рискует, заставляя выйти навстречу бедным, наделяя способностью говорить жизнью на языке милосердия».

«Братья и сестры, я прошу вас всегда говорить на языке милосердия, – сказал в конце встречи Папа, – и желаю вам всегда нести благоухание любви в Церковь и в вашу страну».

После встречи с неимущими и беженцами в будапештском храме св. Елизаветы Венгерской, Папа Франциск посетил расположенный неподалёку приход Покрова Пресвятой Богородицы, где состоялась краткая встреча с общиной Венгерской Греко-католической Церкви.

В стенах храма верующие встретили Святейшего Отца традиционными литургическими песнопениями. Представители церковных властей обратились к ватиканскому гостю с приветственным словом, а затем дети и молодёжь подарили Святейшему Отцу чётки. Духовенство и прихожане вознесли молитву Великой ектеньи, по завершении которой Папа Франциск преподал верующим апостольское благословение.