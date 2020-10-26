В Британии заработала программа спасения храмов как объектов исторического наследия

В стране развивается программа спасения храмов как объектов исторического наследия – в списке их уже 15 тысяч, и многие нуждаются в сложной и дорогой реставрации, передает Седмица со ссылкой на британскую The Guardian.

Почти 400 храмов, пострадавших от времени и погоды и внесенных в список исторических памятников, уже отремонтированы за последние два года в рамках государственного пробного проекта реставрации ценных исторических зданий. Церквям в Большом Манчестере и Суффолке были предложены консультации экспертов, гранты на ремонт и техническое обслуживание, а также схемы широкого вовлечения общин. Вся эта деятельность строится в рамках пробного проекта на сумму в 1,8 млн. фунтов стерлингов. Проект финансируется министерством цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта и осуществляется активистами фонда «Историческая Англия» (Historic England) .

Почти половина памятников истории Англии, внесенных в список первого класса, являются культовыми сооружениями. В целом по Великобритании насчитывается почти 15 тысяч культовых сооружений, многие из которых нуждаются в срочном, сложном и дорогостоящем ремонте. Пилотная схема их спасения была запущена по итогам «отчета Тейлора» (Taylor review), выпущенного в 2017 году. Его подготовили независимые эксперты, изучившие состояние английских храмов и соборов по заказу правительства. Эксперты приблизительно оценили содержание и стоимость работ по уходу, обслуживанию и ремонту «ценных исторических памятников», и наметили первоочередные задачи – они оказались сложными и огромными. «Наше исследование развеяло широко распространенное заблуждение, что управление и содержание [церквей] обеспечивается достаточными ресурсами и состоятельными квалифицированными организациями, – пишут эксперты в отчете. – На самом деле, для большинства церквей все обстоит как раз наоборот: вся ответственность за их ремонт, обслуживание и безопасность полностью лежит на плечах местных жителей».

В рамках пробного проекта, 65 церквей в Большом Манчестере и 71 церкви в Суффолке получили гранты на общую сумму 1 млн. фунтов, причем основная часть этих средств была потрачена на мелкие срочные ремонты – в особенности на кровельные работы. Многие культовые сооружения получили помощь специалистов в налаживании правильного содержания сооружений и партнерства с общинами.

К примеру, церковь Святой Марии, внесенная в список исторических памятников 1 класса в городе Неттлстед (графство Суффолк), была возведена в 12 веке. Она сильно пострадала от бомбежки во время Второй мировой войны. На ремонт водостоков, замену черепиц и ремонт трещин в стенах ей было выделено по проекту почти 9 тысяч фунтов. Староста церкви Джина Маккарти с признательностью отмечает, что помощь «дала нам возможность провести срочный ремонт и выиграть время для дальнейшего сбора средств» – в частности, отремонтировать кровлю, прохудившуюся прямо над алтарем. А грант в размере 3500 фунтов, выделенный унитарной церкви Монтона из списка исторических памятников 2 класса в Солфорде (Большой Манчестер), дал возможность провести косметический ремонт, скрыть следы нападения вандалов и восстановить растрескавшиеся витражи. Эксперты помогли попечителям церкви разработать пятилетний план ее содержания.

«Этот пробный проект показал, как можно организовать долгие работы по принципу «стежка за стежкой», – говорит Дункан Уилсон, исполнительный директор фонда «Историческая Англия». – Мы накопили опыт срочных неотложных работ и убедились, что даже малые успехи в деле реставрации имеет огромное значение для сбережения памятников и их сохранения ради дальнейшего служения народу».