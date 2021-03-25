В Благовещение католики начинают 9-месячную молитву о нерожденных детях

25 марта Католическая Церковь отмечает Благовещение Господне. Дату установили, отталкиваясь от Рождества: между этими двумя событиями проходит девять месяцев.

В Благовещение верующие вспоминают о посещении архангелом Гавриилом Девы Марии. Ангел сообщил ей благую весть о рождении Иисуса Христа. События Благовещения описаны в Евангелии. Архангел явился Деве Марии и сказал: «Радуйся, благодатная!». Он сообщил о том, что Мария родит сына: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Мария в ответ сказала: да будет мне по слову твоему.

Церковное предание проводит параллель между Богородицей и Евой. Супруга Адама была матерью всех живущих, и ее непослушание породило грех. А Дева Мария стала матерью искупленного человечества, которая привела в мир Спасителя — Иисуса Христа, Сына Божьего.

Считается, что Архангел Гавриил явился к Деве в тот же день, когда был сотворен мир. Так человечеству дали второй шанс.

В Благовещение в католических храмах традиционно молятся о матерях и беременных женщинах. Кроме того, у католиков существует акция «духовного усыновления». На Благовещение верующие начинают 9-месячную молитву о детях, которым угрожает аборт.

Молясь ежедневно специальной молитвой, а также частью Розария с традиционными молитвами, каждый верующий берет под свою духовную опеку ребенка, мать которого намерена сделать аборт или находится в моральных колебаниях. Считается, что молящийся «усыновляет» нерожденного ребенка. Его ежедневная молитва и добрые дела направлены на спасение жизни младенца.

«Следуя за желанием нести помощь в деле защиты нерожденных, твердо постановляю и обещаю, что духовно усыновляю одного ребенка, имя которого знает только Бог, чтобы в течение девяти месяцев каждый день молиться о спасении его жизни, а также о справедливой и доброй жизни после рождения», – повторяют в этот день верующие, давая обещание ежедневно выполнять эту молитвенную практику, подкрепляя ее поступками милосердия.

Участие в духовном усыновлении особенно важно для супругов, которые не решаются на очередного ребенка. Через эту молитву Святой Дух помогает родителям довериться Господу в деле новой жизни.