В Австрии введены новые правила для богослужений

С 10 июня в Австрии изменились правила эпидемиологической безопасности, введенные поместной Церковью: новшества были согласованы с министром культуры.

Среди новых правил – сокращение обязательной дистанции между участниками Мессы с двух до одного метра, а также отмена обязательного использования защитной маски FFP2 при совершении богослужений на отрытом воздухе. Хор теперь также может петь без масок.

В храмах сохраняется обязанность использования защитной маски FFP2, а во время причащения и исповеди необходимо соблюдать дистанцию не менее 2 метров.

«Подобными мерами, — поясняется в сообщении поместной епископской конференции, — епископы Австрии хотят заверить, что даже в условиях пандемии богослужения могут совершаться достойно и безопасно».

Предусмотрена возможность ужесточать или смягчать эти правила в отдельных епархиях, в соответствии с санитарной обстановкой и ходом кампании вакцинации.

Что касается венчаний, то с 19 мая для них действуют те же правила, что и для всех остальных богослужений: до этого дня при совершении Таинства Брака могли присутствовать только самые близкие члены семьи.

Епископская конференция установила также, что на Мессе Первого Причастия дети могут снять маску в момент причащения Святых Тайн.

Для контроля за вероятными очагами вируса по-прежнему обязательна запись на Мессу: имя, фамилия и номер телефона участников хранятся в базе данных в течение 28 дней.



Источник: Vatican News