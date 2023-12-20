В 2024 году состоятся два паломничества из России в Сирию

Весной 2023 года состоялось первое крупное паломничество из России в Сирию с начала гражданской войны в этой стране. Его организовала Рабочая группа по Сирии, действующая при Архиепархии Божией Матери в Москве по благословению архиепископа Павла Пецци. В нём приняли участие 44 человека из разных городов России, католики и православные, во главе с архиепископом Павлом. После этого яркого и положительного опыта встречи с христианами Сирии, с их древней, богатой традицией и живой верой, Рабочая группа по Сирии сообщила о подготовке двух аналогичных паломничеств в 2024 году, информирует портал «Рускатолик.рф».

Оба новых паломничества запланированы также на весну. Первое из них – “На пути в Алеппо” (25 апреля – 1 мая 2024 г.) – ориентировано, прежде всего, на участников уже прошедшего паломничества либо на тех, у кого уже есть некоторый опыт знакомства с Сирией. Маршрут охватит те регионы, в которых ещё не довелось побывать паломникам: Алеппо, Латакию, Тартус и его окрестности, Хомс. Организаторы запланировали также посещение деревни ал-Музейна в Долине Христиан и участие в Литургии вместе с ними, поездку в древнейший город Угарит, возникший в неолите, около 6000 года до н. э., посещение города и острова Арвад, который является одним из самых древних городов-государств Северной Финикии, а также последним оплотом тамплиеров в этих краях, и других интересных мест с исторической, культурной и религиозной точки зрения. Ожидается, что в этом паломничестве, ознакомиться с подробной программой которого можно по ссылке, примет участие архиепископ Павел Пецци.

Второе паломничество – “На пути в Дамаск” (2-8 мая 2024 г.) – дублирует программу 2023 года, в которую вошли Дамаск, Сайдная, Маалюля, Кара, посещение крепости госпитальеров Крак-де-Шевалье, удивительного монастыря св. Моисея в горах Анти-Ливана, а также Античной Пальмиры. Новшеством паломничества 2024 года, на которое приходится Торжество Пасхи Христовой по юлианскому календарю, станет пасхальная Литургия в храме Богородицы ал-Шакара в деревне ал-Музейна в Долине Христиан вместе с местными верующими. Подробная программа паломничества и условия участия опубликованы по ссылке.

Почему стоит отправиться в эти паломничества?

Во-первых, в Сирии зародились основные литургические традиции восточно-христианского мира, в том числе родной всем православным и греко-католикам византийский обряд. В этой стране можно увидеть всё удивительное многообразие восточного христианства и его традиций.

Во-вторых, когда мы говорим о христианском свидетельстве сегодня, о том, как сохранить и передать веру в наших семьях, в наших общинах, среди наших друзей, нужно признать: если есть где поучиться «настоящему христианству», необходимо отправиться к нашим братьям и сестрам в Сирию. К братьям и сестрам, которые с VII века — в условиях господства иной религии и иной культуры — сохраняют свою веру, передают ее, стоят до последнего в условиях гонений, но остаются добрыми, открытыми, преодолевающими схизмы и не впадающими в фарисейство или фанатизм людьми.

В-третьих, Сирия — это сокровищница человечества, и эти паломничества позволят в рекордно короткие сроки увидеть самые известные обители, святыни, фресковые ансамбли, замки, музеи и, конечно, главное сокровище Сирии – людей, которые сохраняют живое свидетельство христианской любви и веры.

Узнать больше о паломничестве, прошедшем в 2023 году, можно на канале “На пути в Дамаск” в Телеграм, где подробно освещался каждый день этой поездки, а позднее – публиковались ссылки на связанные материалы.

Запись в новые паломничества уже открыта и продлится до 15 января 2024 года.