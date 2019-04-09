Утвержден очередной ряд декретов Конгрегации по канонизации святых

В субботу 6 апреля Папа Франциск дал аудиенцию префекту Конгрегации по канонизации святых кардиналу Джованни Анджело Беччу, в ходе которой утвердил ряд декретов этого ведомства. Одним из них признаётся действительность чуда, совершенного по ходатайству приходского священника из Бразилии, досточтимого Донидзетти Тавареса-де-Лима (1882 — 1961 гг.). Это означает, что уже вскоре он будет официально провозглашен блаженным.

стальные декреты касаются признания героических добродетелей нескольких Слуг Божьих: итальянского приходского священника Карло Кавины (1820 — 1880), двух итальянских монахов-капуцинов — Рафаэле Доменико Петручелли (1816 — 1901) и Дамиано Пио Джанотти (1898 — 1997), французского монаха из Конгрегации Братьев Христианских Школ Викторана Нимфаса Арно Пажа (1885 — 1966), итальянской монахини Консолаты Бетроне (1903 — 1946), 9-летнего мальчика, бразильца Нельсона Сантаны (1955 — 1964) и мирянки из Италии Каэтаны Толомео (1936 — 1997). Следующим этапом их беатификационных процессов должно стать подтверждение совершенного через их посредничество чуда.

По материалам Vatican News