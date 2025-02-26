Утреннее сообщение Зала Печати от 26 февраля

В среду, 26 февраля 2025 года, в 8:06 по центральноевропейскому времени пресс-служба Святейшего Престола обновила информацию о состоянии Папы Франциска, проходящего лечение в римской больнице им. А. Джемелли.

В сегодняшнем кратком сообщении Зала Печати отмечается, что «Папа провёл спокойную ночь и продолжает отдыхать».

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Накануне вечером стало известно, что клиническое состояние Святейшего Отца остаётся «критическим, но стабильным».

«Острых респираторных эпизодов не зафиксировано, а гемодинамические показатели остаются стабильными», – говорится в коммюнике. Кроме того, Папе Франциску была проведена «плановая компьютерная томография для рентгенологического мониторинга двусторонней пневмонии». Прогноз по-прежнему остаётся сдержанным.

Также сообщалось, что вчера утром Папа Франциск принял Святое Причастие и возобновил рабочую деятельность.



Источник: Vatican News