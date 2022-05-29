УПЦ: Собор провозгласил полную независимость – митрополит уточняет, что отношения с Московским патриархатом будут поддерживаться

Украинская Православная Церковь (УПЦ) приняла решение о своей полной самостоятельности и независимости. Об этом говорится в постановлении собора, прошедшего в пятницу в Киеве, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на ТАСС.

Собор состоялся 27 мая в скиту Феофания на окраине Киева, где находится резиденция митрополита Киевского.

«Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости (самостійностi і незалежностi) Украинской Православной Церкви», – говорится в документе, распространенном УПЦ. Как именно сформулированы эти дополнения, не сообщается.

Также сообщено, что собор обсудил вопрос о «возобновлении мироварения в Украинской Православной Церкви». Приготовление мира – ароматного состава, используемого при совершении таинства миропомазания и освящении храмов, – считается одной из прерогатив автокефальной Церкви. По мнению Патриарха Константинопольского, право освящать миро принадлежит ему одному – в сослужении предстоятелей других Поместных Церквей. Однако на сегодняшний день ряд других поместных Православных Церквей – Русская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, а также Православная Церковь в Америке, автокефалия которой признана не всеми Церквами, – варят миро самостоятельно. Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Кипрская, Элладская, Польская, Албанская и Церковь Чешских земель и Словакии получают миро из Константинополя. Также миро с Фанара получает частично признанная ПЦУ.

Историки отмечают, что в Синодальный период миро приготовлялось и освящалось и в Москве, и в Киеве.

При этом слово «автокефалия» в постановлении собора не упоминается ни разу.

Собор также выразил несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно спецоперации на Украине и призвал власти Украины и России продолжить мирные переговоры. «Собор обращается к властям Украины и властям Российской Федерации с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие», – говорится в документе.

В постановлении отмечается, что значительная часть украинских беженцев, находящихся за границей, обращаются к Киевской митрополии УПЦ с просьбами открыть украинские православные приходы за рубежом. «В этой связи Собор выражает глубокое убеждение, что Украинская Православная Церковь не может оставлять своих верующих без духовной опеки, должна находиться рядом с ними в их испытаниях и организовывать церковные общины в диаспорах. Необходимо и дальше развивать миссию за рубежом среди православных украинцев для сохранения ими своей веры, культуры, языка и православной идентичности», – говорится в документе.

Также собор УПЦ предложил не признанной большинством поместных Церквей ПЦУ возобновить диалог при соблюдении трех условий:

— отказа ПЦУ от захвата храмов УПЦ;

— осознания, что канонический статус, зафиксированный в Уставе ПЦУ, «является фактически неавтокефальным и значительно уступает свободам и возможностям в реализации церковной деятельности, которые предусмотрены Уставом об управлении УПЦ»;

— «решение вопроса каноничности иерархии ПЦУ, поскольку для УПЦ, как и для большинства поместных Православных Церквей, вполне очевидно, что для признания каноничности иерархии ПЦУ необходимо восстановление апостольской преемственности ее епископов».

Комментируя итоги собора корреспонденту РБК, председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря) отметил, что УПЦ не разрывает отношения с Русской Православной Церковью. «Собор еще раз проанализировал те документы, которые определяли статус УПЦ в предыдущие 30 лет, и подчеркнул, что ее статус – это статус независимой и самоуправляемой Церкви. Эта формулировка соответствует документу, который был выдан Патриархом Московским Алексием II еще в 1990 году», – сказал он.

Поправки, внесенные в Устав УПЦ, «соответствует тем вызовам, перед которым стоит сейчас украинское общество», – добавил украинский архиерей.

Митрополит Климент подчеркнул, что статус независимой и самоуправляемой УПЦ имеет уже почти 30 лет. «Просто собор еще раз подчеркнул этот статус, а духовное единство мы продолжаем поддерживать не только с РПЦ, но и другими Православными Церквями», – сказал он.

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в Telegram, что в настоящее время сложилась ситуация, при которой было бы в высшей степени безответственно входить в детальное комментирование решений, принимаемых в самоуправляемой Украинской Православной Церкви.