Умер почетный патриарший экзарх Белоруссии митрополит Филарет (Вахромеев)

Епископ Русской Православной Церкви на покое, почетный патриарший экзарх всея Белоруссии Филарет скончался на 86-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Митрополит Филарет (в миру — Кирилл Варфоломеевич Вахромеев) родился 21 марта 1935 года в Москве.

Происходит из купеческого рода Ярославля. Прадед — Иван Александрович — основал в 1909 году городскую биржу, первым председателем которой стал его родственник Николай Николаевич Вахрамеев. Дед — Александр Иванович — был городским головой.

К 300-летию дома Романовых купцам Вахромеевым в 1913 году было пожаловано дворянство, после чего они переехали в Москву.

Отец — Варфоломей Александрович (1904-1984) — преподаватель Академического музыкального училища при Московской консерватории. Мать — Александра Фёдоровна (1903-1981) и старшая сестра Ольга Вахромеева (1925-1997) тоже были педагогами московских музыкальных школ.

В 1953 году Кирилл окончил среднюю школу и параллельно хоровое отделение детской музыкальной школы, директором которой был его отец.

1953-1957 — воспитанник Московской духовной семинарии.

В 1954-1961 годы нёс послушание иподиакона у митрополита Крутицкого Николая (Ярушевича), параллельно с иподиаконством у Патриарха Алексия I.

В 1957-1961 годы обучался в Московской духовной академии.

3 апреля 1959 года пострижен в монашество с именем Филарет наместником Троице-Сергиевой Лавры архимандритом Пименом (Хмелевским) (впоследствии архиепископ Саратовский).

В 1959 году Патриархом Алексием I был рукоположен во иеродиакона, а в 1961 году – во иеромонаха.

В 1961 году, по окончании МДА со степенью кандидата богословия, преподавал гомилетику в академии и семинарии, был помощник инспектора и инспектором МДА. В 1963 году был возведён в сан архимандрита. С сентября 1963 года — заведующий аспирантурой МДА.

24 октября 1965 года в Троицком соборе Александро-Невской лавры был хиротонисан во епископа Тихвинского, викария Ленинградской епархии.

В 1966-1973 гг. — епископ Дмитровский, ректор МДАиС.

В 1968-1971 гг. — второй заместитель председателя ОВЦС.

В 1971 году возведён в сан архиепископа.

В 1973-1978 гг. — архиепископ Берлинский и Среднеевропейский, Патриарший экзарх Средней Европы.

В апреле 1975 года возведён в сан митрополита.

С 10 октября 1978 года — митрополит Минский и Белорусский.

С октября 1978 года по март 1984 года — патриарший экзарх Западной Европы.

С апреля 1981 по 13 ноября 1989 года — председатель ОВЦС и, в этом качестве, — постоянный член Священного синода РПЦ.

16 октября 1989 года в связи с образованием новых епархий на территории Белорусской ССР титул изменён на «Минский и Гродненский», назначен Патриаршим экзархом всея Белоруссии.

25 января 2009 года Архиерейским собором РПЦ в Москве был избран одним из трёх кандидатов на Московский патриарший престол. 27 января взял самоотвод, призвав своих сторонников отдать голоса митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу, избранному Патриархом.

25 декабря 2013 года синод РПЦ почислил митрополита Филарета на покой, назначив его почётным Патриаршим экзархом всея Беларуси.



Фото: Благовест-инфо, РИА Новости