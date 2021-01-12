Умер почетный патриарший экзарх Белоруссии митрополит Филарет (Вахромеев)

Умер почетный патриарший экзарх Белоруссии митрополит Филарет (Вахромеев)

Январь 12, 2021

Епископ Русской Православной Церкви на покое, почетный патриарший экзарх всея Белоруссии Филарет скончался на 86-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Митрополит Филарет (в миру — Кирилл Варфоломеевич Вахромеев) родился 21 марта 1935 года в  Москве.

Происходит из купеческого рода Ярославля. Прадед — Иван Александрович — основал в 1909 году городскую биржу, первым председателем которой стал его родственник Николай Николаевич Вахрамеев. Дед — Александр Иванович — был городским головой.

К 300-летию дома Романовых купцам Вахромеевым в 1913 году было пожаловано дворянство, после чего они переехали в Москву.

Отец — Варфоломей Александрович (1904-1984) — преподаватель Академического музыкального училища при Московской консерватории.  Мать — Александра Фёдоровна (1903-1981) и старшая сестра Ольга Вахромеева (1925-1997) тоже были педагогами московских музыкальных школ.

В 1953 году Кирилл окончил среднюю школу и параллельно хоровое отделение детской музыкальной школы, директором которой был его отец.

1953-1957 — воспитанник Московской духовной семинарии.

В 1954-1961 годы нёс послушание иподиакона у митрополита Крутицкого Николая (Ярушевича), параллельно с иподиаконством у Патриарха Алексия I.

В 1957-1961 годы обучался в Московской духовной академии.

3 апреля 1959 года пострижен в монашество с именем Филарет наместником Троице-Сергиевой Лавры архимандритом Пименом (Хмелевским) (впоследствии архиепископ Саратовский).

В 1959 году Патриархом Алексием I был рукоположен во иеродиакона, а в 1961 году – во иеромонаха.

В 1961 году, по окончании МДА со степенью кандидата богословия, преподавал гомилетику в академии и семинарии, был помощник инспектора и инспектором МДА. В 1963 году был возведён в сан архимандрита. С сентября 1963 года — заведующий аспирантурой МДА.

24 октября 1965 года в Троицком соборе Александро-Невской лавры был хиротонисан во епископа Тихвинского, викария Ленинградской епархии.

В 1966-1973 гг. — епископ Дмитровский, ректор МДАиС.

В 1968-1971 гг. — второй заместитель председателя ОВЦС.

В 1971 году возведён в сан архиепископа.

В 1973-1978 гг. — архиепископ Берлинский и Среднеевропейский, Патриарший экзарх Средней Европы.

В апреле 1975 года возведён в сан митрополита.

С 10 октября 1978 года — митрополит Минский и Белорусский.

С октября 1978 года по март 1984 года — патриарший экзарх Западной Европы.

С апреля 1981 по 13 ноября 1989 года — председатель ОВЦС и, в этом качестве, — постоянный член Священного синода .

16 октября 1989 года в связи с образованием новых епархий на территории Белорусской ССР титул изменён на «Минский и Гродненский», назначен Патриаршим экзархом всея Белоруссии.

25 января 2009 года Архиерейским собором РПЦ в Москве был избран одним из трёх кандидатов на Московский патриарший престол. 27 января взял самоотвод, призвав своих сторонников отдать голоса митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу, избранному Патриархом.

25 декабря 2013 года синод РПЦ почислил митрополита Филарета на покой, назначив его почётным Патриаршим экзархом всея Беларуси.


Фото: Благовест-инфо, РИА Новости

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