Украина: паломничество религиозных лидеров

Настоятель францисканского ордена Братьев меньших участвует в межрелигиозном паломничестве солидарности по Украине, сообщает русская служба Vatican News.

С 10 по 16 апреля генеральный министр Ордена братьев меньших фра Массимо Фузарелли, OFM, совершает поездку по Украине, а также по приграничным районам в Румынии и Польше. Генерального министра сопровождает в этой поездке министр францисканской монашеской провинции фра Франческо Пилони.

Настоятель Братьев меньших отправился на Украину от имени всей францисканской семьи, представляя монашеские общины, объединения мирян и волонтеров.

С 10 по 12 апреля фра Фузарелли принимает участие в этой беспрецедентной поездке с религиозными лидерами всего мира: в составе их делегации — архиепископ Кентерберийский на покое Роуэн Уильямс, раввин из Соединенного Королевства Джонатан Уиттенберг, верховный муфтий на покое Мустафа Церич из Боснии и Герцеговины, православный архиепископ Фиатирский (Великобритания) Никитас Лулиас, верховный имам Италии Яхья Паллавичини, представитель индуизма Суами Сарваприянанда и буддийская монахиня из Франции аббатиса Джак Нгием. Кульминацией межрелигиозного паломничества станет встреча в Черновцах.

Генеральный министр францисканцев также посетит общины братьев в Румынии и в Польше.