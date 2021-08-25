Украина: 30 лет независимости

В интервью Vatican News представитель УГКЦ рассказал о вызовах, стоящих перед украинскими верующими тридцать лет спустя после обретения свободы.

Украина отметила 30-летие восстановления независимости: 24 августа 1991 года страна снова обрела свободу после 70 лет советского режима. Этот день стал также началом нового пути для Украинской Греко-Католической Церкви, долгие годы подвергавшейся гонениям.

«Мы обрели независимость, но это только начало: нужно постараться построить нравственные и духовные основы для нашей совместной жизни, и роль Церкви заключается в свидетельстве любви к ближнему»: так прокомментировал эту важную годовщину митрополит Филадельфийский Борис Гудзяк в интервью Vatican News.

Представитель УГКЦ подчеркнул, что строительство нового общества сталкивается с различными препятствиями: помимо экономических и общественно-политических трудностей, есть и иные, не столь очевидные преграды: «Советский режим систематически разрушал взаимное доверие людей, которое лежит в основе общины, общества или нации, и эта рана еще должна быть исцелена». Тоталитарные режимы боятся Церкви именно потому, что Церковь помогает восстановить это доверие: «Диктатуры хотят все контролировать, — пояснил митрополит, — в то время как духовная жизнь делает людей свободными, позволяет преодолевать границы, создавать отношения и общаться. Бог сотворил нас по Своему образу и подобию, свободными и креативными, однако свобода подразумевает ответственность».

Монсеньор Гудзяк, который родился в семье украинских эмигрантов в США, рассказал, что во время коммунистического режима греко-католики не только стремились уберечь веру народа, но и сыграли важнейшую роль в сохранении самосознания украинцев, взращивая их жажду свободы. За это УГКЦ поплатилась жизнью и свободой 90 процентов своих священников, которые были убиты либо сосланы в Сибирь.

«Провозглашение независимости Украины вернуло нашей Церкви свободу жить, действовать и развиваться. С другой стороны, нужно помнить, что задача Церкви не заключается в том, чтобы стать частью какого-то государства или иметь особые привилегии: она состоит в том, чтобы свидетельствовать любовь к ближнему и подавать пример взаимной поддержки, ободрения и благословения. Украина нуждается в украинцах, любящих друг друга», — подчеркнул монсеньор Гудзяк, добавив, что в украинском обществе сегодня большую роль играет молодежь, которая чувствует себя более свободной.

Среди проблем, с которыми приходится сегодня сталкиваться Украине, митрополит Филадельфийский выделил коррупцию, войну на востоке страны и эмиграцию. «Эта ситуация, — пояснил иерарх, — открывает для христиан новые возможности благовествования и свидетельства. Черпая от собственного опыта и вспоминая мученичество своих святых, греко-католическая Церковь должна помочь украинскому обществу переосмыслить свое духовное наследие, приспособив его к людям XXI века».