В Ватикане установили изваяние небесного покровителя Кореи святого Андрея Ким Дэ Гона

В стенной нише у собора Святого Петра установили статую небесного покровителя Кореи святого Андрея Ким Дэ Гона, который стал первым коренным корейским священником и одним из первых мучеников страны, сообщает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Статую корейского святого мученика отца Кима (1821-1846) предложил установить корейский кардинал Лазарь Ю Хён-шик, префект дикастерии духовенства, и эта благочестивая мысль встретила понимание и одобрение у папы Франциска, сообщает информационное агентство Св. Престола Vatican News. Папа Римский восславил миссионерское рвение святого Кима как образец для подражания для всех христиан. «Христианин по самой природе своей является свидетелем Иисуса, – напомнил Папа Франциск в проповеди 24 мая. – Святой Андрей Ким и другие корейские верующие доказали, что свидетельство истины Евангельской во времена гонений может приносить великие плоды для веры».

Открытие статуи мученика назначено на субботу 16 сентября, годовщину казни отца Кима путем обезглавливания по приговору властителей корейской династии. Статуя высотой около 4 метров изображает отца Кима с распростертыми руками в традиционном корейском одеянии «допо» и плоской шляпе. Статуя корейского мученика весит шесть тонн и выполнена из единого монолита каррарского мрамора корейским скульптором-католиком Хан Чжин-Сопом. Она уже воздвигнута на свое постоянное место в стенной нише собора Святого Петра. Папа Римский Франциск торжественно примет на частной аудиенции в день открытия статуи делегацию в составе примерно 300 священников и видных мирян Корейской церкви. Затем кардинал Лазарь Ю Хён-шик в 15:00 отслужит мессу в соборе Святого Петра на корейском языке, а в 16:30 кардинал Мауро Гамбетти, протоиерей собора, освятит скульптурный образ святого.

В интервью римскому католическому изданию Agenzia Fides кардинал Ю отметил, что воздвижение и предстоящее освящение статуи корейского святого в Ватикане воспринято с великой радостью всей Церковью Кореи. «Мы возликовали, когда Папа Франциск воспринял и одобрил наше предложение, – сказал кардинал. – Это великая честь для нашей Корейской Церкви, которая считает этого святителя одним из своих столпов. Мы верим и надеемся, что святой Андрей Ким Дэ Гон будет отныне стяжать все больше любви и почитания во всем мире, и все больше верующих будут искать и обретать его заступничество».

После обращения в католицизм в возрасте 15 лет, юный Ким прошел обучение на священника в Макао и был рукоположен в 1836 году французским прелатом Жаном-Жозефом Жан-Батистом Ферреолем, первым епископом Сеульским. Несмотря на угрозу жестоких преследований, молодой священник Ким вернулся в Корею, чтобы проповедовать Евангелие на родине. Ему было всего 25 лет, когда его схватили в период гонений на католиков в царствование династии Чосон, предали жестоким истязаниям и в конечном счете обезглавили за твердость в вере.

В письме к своим собратьям-христианам незадолго до казни отец Ким призвал их укрепляться в вере. «Мы получили крещение, воссоединились с Церковью и обрели великую честь называться христианами, – писал мученик за веру. – Однако это единение ничего не значит, если мы остаемся христианами только на словах, а не на деле». По данным издания Macao News, в своем последнем слове перед казнью отец Ким в призвал соотечественников обратиться в единую истинную веру. «Это последний миг моей жизни, – сказал отец Ким на эшафоте. – Выслушайте внимательно мои слова. Если я и общался с иностранцами, то только ради моей религии и моего Бога. Ради Него я иду на смерть. Моя бессмертная жизнь вот-вот начнется. Станьте и вы христианами, если хотите обрести счастье после смерти, и помните, что у Бога есть наказание вечными муками для тех, кто отвернулся от Него».

Отец Ким был канонизирован как святой 6 мая 1984 года Папой Иоанном Павлом II во время его визита в Корею, вместе со 102 другими корейскими мучениками, о казнях которых мы знаем из дошедших до нас документальных свидетельств. При этом подавляющее большинство казней не нашло отражения в исторических документах, и существуют лишь косвенные подсчеты, согласно которым мученическую смерть за веру приняли не менее 10 тысяч корейских христиан до 1884 года, когда страна официально признала христианство.

Скульптор Чжин Соп дал интервью католическому корейскому новостному агентству Catholic Peace Broadcasting Corporation. «Работая над образом, я неустанно молился, – признался мастер. – Я молил Господа о том, чтобы он дал мне силы воплотить смелый, милосердный, добрый, и в то же время глубоко корейский образ отца Ким Дэ Гона – так, чтобы запечатлеть в мраморе его великий дух и веру для всемирного признания и почитания».

В последнее время Азия остается в центре внимания Папы Римского, который совсем недавно завершил четырехдневную поездку в Монголию, после которой отметил: «Я побывал в самом сердце Азии, и эта поездка была во благо». По завершении Всемирного дня молодежи в Лиссабоне Папа объявил, что следующий день молодежи пройдет Сеуле (Южная Корея) в 2027 году. По данным издания Agenzia Fides, в настоящее время в Южной Корее насчитывается более 5 миллионов католиков, что составляет около 11,3% общего населения страны.