Состояние Папы ухудшилось, ему назначена неинвазивная искусственная вентиляция легких

Состояние здоровья Папы Франциска, который уже четырнадцать дней находится в клинике «Джемелли» в Риме, ухудшилось. 28 февраля 2025 года у него произошел приступ бронхоспазма, за которым последовала дыхательная недостаточность, потребовавшая использования неинвазивной искусственной вентиляции легких.

Согласно официальному сообщению пресс-службы Св. Престола, опубликованному вечером 28 февраля, Папа с утра пятницы чередовал приём физиотерапевтических процедур с молитвой в часовне.

Однако во второй половине дня у него начался изолированный (т. е. без иных симптомов) эпизод бронхоспазма, который привел к единичному приступу рвоты с аспирацией (вдохом рвотных масс) и внезапному резкому ухудшению состояния органов дыхания.

Медицинские специалисты немедленно провели бронхоскопию и начали неинвазивную искусственную вентиляцию легких, что улучшило газообмен.

На текущий момент состояние Папы тяжёлое, у него продолжаются симптомы астматического криза и анемии. По мнению врачей, необходимо переливание крови и дополнительная кислородная терапия.

Несмотря на серьезность ситуации, Папа Франциск оставался в полном сознании и реагировал на происходящее, активно участвуя во всех лечебных процедурах и сотрудничая с медицинским персоналом.

Теперь понадобится 24-48 часов, чтобы оценить клиническое состояние пациента после этого единичного приступа. Как стало известно, благодаря методу респираторной поддержки легких с использованием неинвазивной вспомогательной вентиляции показатели газообмена вернулись к тем же значениям, что были до кризиса.

Прогноз относительно здоровья понтифика остается неопределенным.