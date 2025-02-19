У Папы Франциска диагностировали двустороннюю пневмонию, ему требуется более сложная терапия

Медицинское обследование показало, что состояние здоровья 88-летнего Папы Римского, госпитализированного с легочной инфекцией, по-прежнему остается тяжелым. У него диагностирована двусторонняя пневмония, требующая дополнительного лечения.

Согласно последним данным Зала Печати Ватикана, озвученным 18 февраля 2025 года в 19:33, лабораторные анализы, рентгенограммы грудной клетки и клиническое состояние Святейшего Отца по-прежнему показывают сложную картину.

Полимикробная инфекция, развившаяся на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита, потребовала применения кортикостероидной и антибиотикотерапии. Это усложняет процесс лечения.

Повторная компьютерная томография области грудной клетки, проведенная во вторник днем ​​по указанию медицинской бригады Ватикана и врачей клиники Джемелли, подтвердила наличие у пациента двусторонней пневмонии, требующей дополнительного медикаментозного лечения.

Несмотря на свое тяжелое состояние здоровья, Папа Франциск сохраняет жизнерадостный нрав. Утром он причастился, а в течение дня чередовал отдых с молитвой и чтением текстов. При этом у него нет температуры, что наблюдатели расценивают как положительный фактор.

Святейший Отец выражает свою благодарность за поддержку, которую он чувствует в этот момент, и просит продолжать молиться за него.