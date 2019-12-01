Греко-католики и православные вступили в Рождественский пост, у католиков латинской традиции с 1 декабря — Адвент

У католиков византийской традиции, православных христиан, а также в других Церквах, где действует Юлианский календарь (он отличается от современного — Григорианского — на 13 дней) 28-го ноября начался Рождественский пост, который всегда длится 40 дней, по 6-е января. Таким образом христиане византийской традиции приступили к подготовке к празднику Рождества Христова.

Рождественский пост менее строгий, чем Великий и Успенский посты. Его также называют Филипповым постом, потому что заговенье — последний день перед постом, когда можно употреблять мясо и другие продукты животного происхождения, — приходится на день памяти святого апостола Филиппа.

В Элладской (Греческой) Православной Церкви и других Церквах, которые живут по новому стилю и празднуют Рождество 25 декабря, Рождественский пост идет уже давно: он начался 15 ноября и продлится до 24 декабря.