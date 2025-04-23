ЦИК России — о выборах Папы Римского
Информационный ТГ-канал ЦИК России (Центральной избирательной комиссии Российской Федерации) в рубрике «Выборы в мире» опубликовал традиционный порядок избрания нового Епископа Рима.
🇻🇦21 апреля в Ватикане скончался Папа Римский Франциск. Новый глава Римско-Католической Церкви будет избран конклавом – закрытым собранием кардиналов, каждый из которых и выборщик, и потенциальный кандидат. Понтификом может быть выбран любой католик мужского пола, даже не имеющий сана, но традиционно его избирают из числа кардиналов.
🗓Конклав созывают спустя 15 дней, но не позднее 20 дней после смерти или отставки понтифика. Собрание проходит в Сикстинской капелле. Пока оно длится, кардиналы не покидают помещение и не общаются с внешним миром. За утечку информации могут отлучить от церкви.
❗️Из более 200 кардиналов голосовать могут порядка 130 человек, так как священнослужители старше 80 лет освобождены от участия в выборах.
🙏В начале заседания кардиналы дают клятву соблюдать правила конклава, а затем жребием определяют
▫️трех ответственных за подсчет голосов
▫️трех проверяющих правильность подсчета голосов
▫️трех помощников, собирающих бюллетени
✍🏼Выборщики вписывают в бюллетень имя своего кандидата. Кардиналы по очереди в порядке старшинства подходят к подносу и кладут на него бюллетень. Затем их перекладывают в ящик для голосования. Затем бюллетени подсчитывают и сшивают. Если число выборщиков и бюллетеней не совпадут, то все бюллетени будут сожжены.
🧮В первый день проходит одно голосование, в каждый следующий день – максимум четыре. Если за семь туров голосования понтифик не избран, то выборы приостанавливают на один день для молитвы и размышлений.
🗳Понтифик избран, если его кандидатуру поддерживают две трети от числа присутствующих кардиналов-выборщиков.
🔥Если выбор не сделан, бюллетени сжигают в специальной печи, добавляя вещество, которое окрашивает дым из трубы в черный цвет. В случае избрания, дым из трубы белого цвета.
✔️Избранный понтифик должен будет выбрать себе новое имя, этой традиции почти 1500 лет.
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