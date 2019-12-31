Церкви на Святой Земле обменялись рождественскими поздравлениями

В рождественские праздники на Святой Земле прошла встреча между главами христианских Церквей. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Обмен поздравлениями на Рождество – это ежегодный повод для встречи глав христианских Церквей на Святой Земле ради укрепления братского диалога. 28 декабря кустод Святой Земли отец Франческо Паттон, OFM, вместе с другими францисканцами приветствовал руководителей иерусалимских православной, армянской, коптской и сирийской Церквей, а также представительство латинского Патриархата Иерусалима, говорится в официальном сообщении Кустодии. В тот же день братья-францисканцы посетили мелькитский католический Патриархат.

В своей поздравительной речи Патриарх Иерусалимской Православной Церкви Феофил III напомнил о позитивном межцерковном сотрудничестве на втором этапе реставрации Гроба Господня, подтвердив важность сохранения христианского характера Иерусалима.

Со своей стороны, кустод Святой Земли заверил в своих молитвах о мире в Сирии и выразил надежду: однажды христиане смогут «показать всей земле, что Церковь в Иерусалиме действительно едина».

Делегация Иерусалимского Патриархата ответила взаимностью на рождественские поздравления, которые францисканцы принесли во время своего визита в Патриархат 19 декабря. «Пусть свет Господень просветит каждого из вас для драгоценного служения, которое доверила вам Церковь», – сказал монсеньор Пьербаттиста Пиццабалла. Прелат подчеркнул, что братья-францисканцы радушно принимают паломников со всего мира, а на Святой Земле люди хотят встретиться с Богом, «Который, облёкшись в нашу плоть, облёк нас Своим светом».