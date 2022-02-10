Центр религии и права ВШЭ провел круглый стол о развитии межрелигиозного диалога

Круглый стол «Роль Российской Федерации в создании условий для гармоничного межрелигиозного диалога» состоялся 7 февраля в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Представители религиозных организаций, экспертного сообщества, государственной власти РФ обсудили пути расширения навыков межкультурного общения в многонациональном и поликонфессиональном государстве. Организатор круглого стола – недавно образованный Центр религии и права (ЦРП НИУ ВШЭ) – приурочил встречу к Всемирной неделе гармоничных межконфессиональных отношений, которая по решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно проходит в первую неделю февраля.

Новую экспертную площадку представил ректор ВШЭ Никита Анисимов. По его словам, задачи ЦРП – изучение межконфессиональных проблем, вопросов правового обеспечения деятельности религиозных организаций, участие в устранении пробелов в законодательстве, аналитика по религиозным вопросам, экспертиза инициатив в данной области. В перспективе ЦРП намерен разрабатывать образовательные программы для государственных и муниципальных служащих и иных заинтересованных лиц в сфере межрелигиозных, этноконфессиональных и государственно-конфессиональных отношений. Модератором круглого стола выступила Светлана Нуждина, руководитель ЦРП.

Андрей Третьяков, ответственный секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, напомнил, что в прошлом году было решено провести в России Всемирную конференцию по межрелигиозному и межэтническому диалогу под эгидой ООН, с участием глав государств и религиозных лидеров. Такой представительный международный форум позволит транслировать многовековой российский опыт межконфессиональных отношений, а также предъявить мировому сообществу высокий уровень экспертизы и образования в этой области. Третьяков подчеркнул «уникальную позицию» ВШЭ как «опорного вуза», в том числе в области исследовательских программ и экспертизы, что особенно важно при подготовке к конференции ООН.

С приветствиями выступили сенатор Михаил Белоусов, который называет Россию «эксклюзивным поставщиком технологий по межрелигиозному диалогу»; сенатор Петр Тултаев, уделивший внимание важности и тонкости межрелигиозного диалога на низовом уровне; замруководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Константин Блаженов, посвятивший свое выступление особенностям многообразной религиозной жизни столицы и «алгоритмам взаимодействия» городских властей и религиозных организаций; представитель Общественной палаты РФ Маргарита Лянге, которая говорила о «росте уровня нетерпимости в общественном пространстве» и необходимости передавать молодежи исторический опыт взаимодействия религий; глава Комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, которая надеется на участие экспертов в «донастройке» и устранении «прорех» в законодательстве о свободе совести, об образовании (в области религиозного образования) и о волонтерстве.

Совершенствование законодательства стало главной темой выступления игумена Серапиона (Митько) – профессора НИУ ВШЭ, научного руководителя ЦРП НИУ ВШЭ. Он призвал конкретизировать такие понятия, как «светскость», «отделение», «равенство», «обряд», «церемония» – эти дефиниции несут отпечаток еще ленинских декретов, отсюда их неоднозначность, и противоречия в правоприменении. «Наибольшее количество коллизий возникает на стыке законов о религиозных организациях и об образовании», – отметил игумен Серапион. Например, проблемы с верификацией дипломов лиц, получивших религиозное образование за рубежом, и т.д.

Говоря о гармонизации межрелигиозных отношений, профессор уделил внимание вопросам фундаментального юридического невежества как некоторых представителей религиозных организаций, так и многих чиновников, работающих в сфере церковно-государственных отношений. Он рассказал о программах переподготовки чиновников, которые создаются в ЦРП НИУ ВШЭ, осветил проблему противоречивости стандартов теологического образования, вопросы гражданского правового регулирования в отношении религиозных организаций.

Муфтий Московской области Рушан Аббясов, зампред Духовного управления мусульман РФ, рассказал о мероприятиях, направленных на укрепление межрелигиозных и межнациональных отношений в российском обществе. Это и программа в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, и работа над двумя обширными проектами «Международный мусульманский форум» и «Духовный шелковый путь», межконфессиональные выставки на ВДНХ с рассказом о мусульманах России. Муфтий привел примеры благотворительной и просветительской деятельности, которую мусульмане осуществляют вместе с представителями других религиозных организаций России.



«Россия – это целый материк взаимоуважения», – заявил раввин Аарон Гуревич, представитель ФЕОР, добавив, что наша страна может «масштабировать» свой «ценнейший опыт социального выживания» на весь мир. Вместе с тем межнациональные и межрелигиозные отношения – это «деликатная сфера, требующая постоянных усилий», – сказал раввин и высоко оценил усилия, которые предпринимает Межрелигиозный совет России, Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ. Он рассказал также о проведении уроков «Школы добрососедства» для старшеклассников, фестиваля национальных культур для студентов и других просветительских мероприятиях, которые направлены на искоренение невежества.

Затем выступили представители науки. Профессор Алексей Маслов, директор ИСАА МГУ, рассказал о том, как его коллеги разрабатывают программы для обучения и переподготовки буддистских священнослужителей. «Мы способны создать внятные программы по религиозному образованию, вывести наши идеи в этой области на международный уровень», – сказал он, подчеркнув необходимость целенаправленной государственной поддержки программ межрелигиозного взаимодействия, религиозного и религиоведческого образования.

По мнению доцента Алексея Козырева, и.о. декана философского факультета МГУ, в сфере межрелигиозного диалога и религиозного образования философы, историки, религиоведы «обречены на сотрудничество». В этой междисциплинарной области следует выработать «единые реперы», свидетельствующие об участии представителей разных конфессий в формировании российской государственности.

Профессор Дмитрий Шмонин, проректор ОЦАД и руководитель экспертного совета ВАК по теологии, уверен, что участникам предстоящей международной конференции под эгидой ООН интересно будет узнать о российском опыте преподавания теологии, о том, как религиозные организации и государственные структуры во взаимодействии вырабатывали подходы к определению статуса этой дисциплины и тех областей, в которых она востребована. Сейчас, когда теология уже заняла законное место в ряду научных дисциплин в России, надо разрабатывать «практикоориентированные векторы развития теологии».



Мария Мчедлова, профессор РУДН, предложила обсудить проблему гармонизации межрелигиозных отношений на пяти уровнях: метафизико-философском; идеологическом; с точки зрения политизации дискурса, управленческих стратегий в области государственно-религиозных отношений и того, что она назвала «сама реальность». Такой всеобъемлющий подход позволяет увидеть Россию как «поле исторического творчества», и этот опыт «перечеркивает концепцию столкновения цивилизаций».

Сергей Мельник, завотделом ИНИОН РАН, полагает, что продвижению российской модели межрелигиозного диалога способствует отрицание синкретизма и доктринальной индифферентности.

Представление о ценностях религий следует прививать студентам в курсе религиоведения, и это важный ресурс, продолжил профессор ПСТГУ Петр Михайлов. Проблемной областью он считает не взаимодействие традиционных религий, а диалог с «нетрадиционными» религиозными организациями, которые не стоит маргинализировать, но необходимо подумать об их социализации.

Константин Козлов, директор Международного молодежного центра РУДН, поделился опытом организации программ студенческого туризма, направленных на знакомство и взаимное узнавание представителей народов и религий. В эту программу уже вовлечен 21 вуз России.

Источник: Благовест-инфо