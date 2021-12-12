Третье воскресенье Адвента. Gaudete (12 декабря 2021 г.)

Чтения третьего воскресенья Адвента повествуют о радости народа, ожидающего Мессию, и об Иоанне Крестителе, возвещающем скорый приход Христа. Входное песнопение этого дня начинается со слов «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. /…/ Господь близко» (Флп 4,4-5). На латинском языке это звучит как: Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete. Dominus enim prope est.

Первое слово антифона и дало название этому воскресенью – Gaudete. В прежние времена пост перед Рождеством был довольно строгий, и воскресенье на его пике призвано было, с одной стороны, послужить поддержкой утомленным духовными подвигами верующим, а с другой – напоминать о той радости, которую принесет празднование Рождества.

Вот свидетельства наполняющей воскресенье Gaudete радости:

1. Литургический цвет этого дня – розовый. Можно служить и в привычном для адвентовского времени фиолетовом орнате, но всё-таки редкий для богослужебных одеяний розовый цвет будет предпочтителен.

Первые христиане не особо жаловали этот цвет, поскольку он ассоциировался у них с языческими культами. Цветок розы, цветок Афродиты, имел сексуальный оттенок и никак не вязался с христианским мировоззрением. Позднейшее использование этого символа Церковью было связано с библейским пониманием цветка. Отказавшись от сексуального контекста античных культов, Отцы и Учителя Церкви говорили о розе как о символе чистоты возлюбленной. Роза стала также напоминанием о рае, где у этого цветка нет шипов.

В эпоху Средневековья происходит новое осмысление символа розы. Фасады готических соборов начинают украшать круглые витражные окна, именуемые «розами». Здесь стоит вспомнить, что западная стена храма традиционно ассоциировалась со Страшным Судом. Вся композиция фасада напоминала о грядущем Мессии, который придет, чтобы отделить козлов от агнцев. Переливающаяся разными красками роза являла собой милость и заступничество Божьей Матери, истинной Райской Розы, которая вспомнит о своих заблудших детях в День Суда. С XIII века образ розы начинает ассоциироваться исключительно с Марией. Этому особенно способствует распространение Доминиканским орденом молитвы Розария, само название которой связано с этим цветком.

2. Первое чтение: «Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй, Израиль! веселись и радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима! Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего! Господь, царь Израилев, посреди тебя: уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму: «не бойся», и Сиону: «да не ослабевают руки твои!» Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием» (Соф 3,14-17).

В этих словах мы слышим призыв радоваться в связи с грядущим пришествием «сильного, чтобы спасти нас» Господа, Который принесёт нам прощение, любовь, милосердие и ликование. Нам предстоит вернуть себе потерянную радость. Бог снова и снова обращается к нам, призывая к радости. Нам нужно открыть свои сердца этой радости, позволить ей войти туда и принести обильные плоды, и тогда мы сможем делиться ею с другими людьми, приглашая их к той радости, какую испытываем мы сами.

3. Псалом этого дня построен на стихах из 12-ой главы Книги Пророка Исайи: «Вот, Бог – спасение мое: уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь – сила моя, и пение мое – Господь; и Он был мне во спасение. И в радости будете почерпать воду из источников спасения, и скажете в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его; напоминайте, что велико имя Его; пойте Господу, ибо Он соделал великое, – да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя Святый Израилев».

По содержанию этот текст перекликается с первым чтением: нас призывают не только возложить всё упование на Бога и уверовать в близящееся Спасение, не только радоваться присутствию Господа среди нас, но и активно делиться этой радостью со всеми окружающими, ибо «от избытка сердца говорят уста».

4. Второе чтение прямо призывает нас к христианской радости и напоминает, что именно умение быть всегда радостным служит отличительной чертой, как бы «признаком» христианина, по которому его могут опознать другие люди: «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Флп, 4-7).

5. На первый взгляд кажется, что Евангельское чтение третьего воскресенья Адвента выбивается из общего строя богослужения, всецело обращенного к радости и открытости сердца навстречу Грядущему Мессии. «И спрашивал народ Иоанна Крестителя: что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем. Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, — Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Многое и другое благовествовал он народу, поучая его» (Лк 3,10-18).

Однако внимательный слушатель сразу отметит связь этого чтения с содержанием всех предыдущих чтений и звучащими в них призывами к радости.

Во-первых , речь идет о том самом человеке, который, будучи еще младенцем во чреве матери Елизаветы, «взыграл», приветствуя находящегося во чреве Марии Спасителя.

Во-вторых, он, как и Мария, свидетельствует о своем смирении, о своем желании быть «последним рабом» скоро приходящего в мир Мессии.

В-третьих, он призывает обращающихся к нему людей к порядочности, любви и милости по отношению к их ближним: поскольку грядущий в мир Господь приходит к нам с любовью, прощением и милостью, и мы должны поступать так же. «Ибо суд без милости не оказавшему милости», о чем нас предупреждает Креститель.

Евангельское чтение, не говоря напрямую о радости, словно бы собирает все тексты литургии Слова в один прекрасный букет роз. Мы слышим в них и горячее желание народа Израильского побыстрее встретить Спасителя, и готовность к смиренному, вдохновленному послушанием и любовью служению Иоанна Крестителя, и правило жизни, которое должно отличать каждого христианина и каждую христианскую общину. Источником радости во всех этих случаях является близость и присутствие Господа, Который один освящает и спасает всех, кто Ему доверяет.

В далекие времена в третье воскресенье Адвента освящали знамёна и хоругви. Этот обычай возник во времена Крестовых походов. Тогда Христа воспринимали как Главу Церкви воинствующей. Стоит вспомнить, что в это же время появились изображения Воскресшего Христа с хоругвью в руках. Принося в воскресенье Gaudete знамена в храм, рыцари выражали свое желание следовать за Мессией, отстаивать Его интересы силой оружия. Сейчас смысл этого обычая поменялся. В тех странах, где до сих пор представители различных общин и церковных движений приносят в воскресенье Gaudete свои значки и символы в храмы для освящения, Церковь не устает напоминать всем верным, что главное их свидетельство – это радость и любовь, которыми живут наши общины и приходы. Именно они – главное свидетельство присутствия Христа в нашей жизни, более значимое, нежели внешние знаки, символы и эмблемы.

С использованием материалов Анны Гольдиной