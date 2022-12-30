«Трактат о свете, цветах и радуге» Франческо Гримальди

Франческо Мария Гримальди (Francesco Maria Grimaldi, 1618-1663), итальянский иезуит, родился в 1618 году в Болонье, Италия. Уже в возрасте 14 лет он и его родной брат вступили в Общество Иисуса. Там до 27 лет Франческо изучал богословие и философию, а также преподавал в болонской коллегии Санта-Лючия. В 1645 году он получил степень бакалавра, а еще через два года – докторскую степень по философии. В 1651 г. был рукоположен в священники.

В конце 1640-х годов он составил большую и подробную карту Луны. Для этой цели Гримальди разработал новый и очень точный телескоп. Его собрат-иезуит и болонец Джованни Баттиста Риччоли, в свою очередь, изобрел систему именования различных кратеров и морей и опубликовал карту Гримальди в своем труде Almagestum Novum (1651 г.). Карта особенно примечательна тем, что лунная номенклатура Риччоли (одна из нескольких существовавших тогда) – та, которую мы используем до сих пор. Таким образом, Море Спокойствия (Mare tranquilitatis), где приземлился Аполлон-11, впервые появилось под этим названием на карте Гримальди/Риччоли.

Важнейшая научная работа Гримальди была проделана в области оптики (Physico-mathesis de lumine, опубликована посмертно, в 1665 г.), в которой он стал достойным предшественником Ньютона и Гюйгенса. Он сделал несколько открытий фундаментальной важности, но они намного опередили теорию того времени, и их значение было признано только спустя столетие.

Первым из них является явление дифракции, при котором свет после прохождения препятствия, такого как щель или точечное отверстие, распространяется в большей степени, чем ожидалось, образуя тонкие цветные полосы.

Это явление, которому он дал название дифракции, изучалось также Гуком и Ньютоном; но истинное объяснение ему дал только Френель, используя дифракцию в качестве основного аргумента в пользу волновой теории света. Гримальди также обнаружил, что когда солнечный свет, проникающий в комнату через два небольших отверстия, падал на экран, область, освещенная двумя лучами, была темнее, чем при освещении каждым из них по отдельности.

В действительности это хорошо известный принцип интерференции, впоследствии столь блестяще использованный Юнгом и Френелем. Было подвергнуто сомнению, действительно ли явление, наблюдаемое Гримальди, вызвано интерференцией. Сам он рассматривал это просто как окончательное доказательство нематериальной природы света, которую он тогда исследовал.

До этого времени ученые придерживались точки зрения, что свет распространяется в форме частиц, тогда как исследования Гримальди показали, что на самом деле он распространяется волнами, поскольку только волна может огибать объекты.

Примерно три века спустя ученые столкнутся с ошеломляющим осознанием того, что свет может распространяться как волнами, так и частицами, и хотя Гримальди был неправ, утверждая, что свет распространяется только волнами, его работа была важна для введения волновой теории.

Выбирая слово «дифракция», Гримальди опирался на свойство воды, которая обтекает камни, ветки или другие препятствия на своем пути. Продолжая изучать дифрагированные лучи, он начал замечать цвета по краям светового луча, но не мог понять, как они создаются. Это открытие гораздо позже предстояло совершить Йозефу фон Фраунгоферу (1787-1826).

Что касается Гримальди, то он продолжал преподавать в иезуитской коллегии Санта-Лючия до конца своей жизни. Он умер в 1663 году в возрасте всего 45 лет.



Источник: jesuit.ru