Торжество Святой Троицы в греко-католической общине Новосибирска

В воскресенье 16 июня, в день праздника Святой Троицы (Пятидесятницы) по Юлианскому календарю, Божественную Литургию в часовне Священномучениц Лаврентии и Олимпии возглавил протоиерей Иван Лега. В своей проповеди он подчеркнул что праздник Пятидесятницы является кульминацией Пасхального времени и, в каком-то смысле, всего литургического года, а также добавил, что связанное с ним событие положило начало явлению христианской Церкви: именно Сошествие Святого Духа превратило группу перепуганных учеников Христа, в страхе скрывавшихся за закрытыми дверями, в общину бесстрашных апостолов, готовых пройти с евангельской Благой Вестью вплоть до края земли. По завершении богослужения его участники поздравили хористку Галину Алексееву с днем рождения, а затем последовало традиционное чаепитие.

По информации Алексея Чернинского. Фотографии предоставлены Алексеем Чернинским.

