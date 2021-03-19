Торжество Святого Иосифа – повод, чтобы поздравить Папу нынешнего и Папу предыдущего

День ежегодно отмечаемого торжества Святого Иосифа Обручника – это день, в который мы возносим свои молитвы и адресуем поздравления нынешнему Предстоятелю Вселенской Церкви и его Предшественнику. Для Папы Франциска это очередная годовщина начала его понтификата, а для Папы на покое Бенедикта XVI – тезоименитство.

Восемь лет назад, 19 марта 2013 г., в торжество Святого Иосифа, избранный шестью днями ранее на Престол Святого Петра Папа Франциск возглавил на площади Святого Петра свою первую понтификальную Святую Мессу. В своей проповеди он, в частности сказал: «В Евангелиях святой Иосиф предстает как сильный, отважный, трудолюбивый муж, но притом весьма кроткий, смиренный в духе. Кротость вовсе не является добродетелью слабых, напротив, эта добродетель подчеркивает силу духа, способность быть внимательным, сочувствующим, открытым навстречу другим людям, умеющим любить. Мы не должны опасаться доброты и кротости!».

И вот уже в течение восьми лет мы являемся свидетелями приглашения к революции нежности, звучащего из уст «Апостола Петра наших дней». «Что же такое нежность? Это любовь, ставшая близкой и конкретной. Это движение, зародившееся в сердце и достигшее глаз, ушей и рук. Нежность теснейшим образом связана с добродетелью кротости. Быть кротким и нежным – значит иметь такие глаза, которые видят ближнего со всеми его нуждами; иметь такие уши, которые хорошо ближнего слышат, слышат просьбы самых малых, убогих, нищих, у которых есть все причины бояться будущего. Быть нежным значит слышать безмолвный вопль, звучащий из недр общего дома человечества, воздвигнутого на загрязненной и больной земле. Быть нежным значит употребить руки и сердце для того, чтобы приласкать ближнего, чтобы позаботиться о нем», – сказал Папа, выступая в апреле 2017 года на конференции TED. И для него это не пустые слова. Так перед началом Святой Мессы по случаю инаугурации понтификата имело место в высшей степени символичное для этого понтификата событие: проезжая по площади Святого Петра между секторами, занятыми паломниками, Святейший Отец, заметив парализованного мужчину, тут же велел остановить автомобиль и, выйдя из него, крепко обнял и поцеловал беднягу. А в дальнейшем призывы быть внимательными и солидарными с самыми малыми и нуждающимися не сходили с уст Папы Франциска все восемь лет понтификата.

Завершая ту первую в своем статусе Вселенского Архипастыря проповедь, Папа Бергольо констатировал, что, отмечая торжество Святого Иосифа, народ Божий отмечает и начало служения нового Епископа Рима. Традиционно считается, что с этим служением сопряжена громадная духовная власть. Но что такое эта власть? «Конечно же, Иисус Христос вверил власть святому Петру, но о какой власти идет речь?». Вслед за тройным вопрошанием Христа, обращенным к Апостолу, «любишь ли ты Меня?», трижды прозвучал призыв: «паси овец Моих, паси агнцев Моих». «Никогда не забывайте о том, что подлинная власть есть служение, и Папа, чтобы осуществлять свою власть, должен всё больше и больше погружаться в это служение, сияющей вершиной которого является Крест», – подчеркнул Святейший Отец, и, указывая на пример святого Иосифа, добавил: «Только тот, кто служит с любовью, сумеет сохранить и сберечь!».



«Благодарю Господа Бога за возможность отслужить эту Святую Мессу по случаю начала моего Петрова служения именно в торжество Святого Иосифа, Обручника Пречистой Девы Марии и Небесного покровителя Вселенской Церкви: это крайне знаменательное совпадение, как и тезоименитство моего досточтимого Предшественника. Мы единимся с ним в исполненной любви и благодарения молитве!», – воскликнул Папа Франциск восемь лет назад, завершая свою проповедь. Мы же вознесём сегодня молитвы за них обоих – за Папу Бергольо и Папу Ратцингера, получившего в Святом Крещении имя «Иосиф» – и поблагодарим Бога за все Его дары, которые мы получили при их посредстве.

По материалам Vatican News