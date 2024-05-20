Торжество Сошествия Святого Духа в главном храме Преображенской епархии (+ ФОТО)

19 мая 2024 года, в завершающее Пасхальное время торжество Сошествия Святого Духа, Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф возглавил Праздничное Богослужение и произнес проповедь в Кафедральном соборе Новосибирска.

Преосвященному Владыке на Святой Мессе сослужили эконом епархии отец Александр Деппершмидт, настоятель собора отец Григорий Федосеев и представитель местной общины Неокатехуменального пути отец Давид Трухильо Регаладо.

Молящиеся и слушающие проповедь верные смогли приобщиться к многообразным духовным аспектам переживаемого в этот день Церковью торжества. Святой Дух и сегодня сходит на учеников Иисуса Христа как почти две тысячи лет назад Он сходил на новорожденную Церковь в Иерусалиме. Огонь, как символ Святого Духа, указывает на свойства и действия Третьего Лица Пресвятой Троицы: Он – Начало всепроникающей любви и очищения, а также Первоисточник света, ведущего к познанию всей полноты истины. Другой символ Святого Духа – это дуновение или дыхание. Он отражает силу, а вместе с тем и деликатность Божественной любви. Особым образом испрашивая в день Пятидесятницы благодатные дары Святого Духа, мы становимся подлинными свидетелями перед миром искупительной Смерти и дарующего всем нам жизнь Воскресения нашего Господа.

По существующей традиции Правящий Архиерей преподал в день Пятидесятницы Таинство Миропомазания пяти прихожанам главного храма Преображенской епархии, прошедшим перед тем надлежащую подготовку. Кроме того, ещё одна значительная группа подготовленных верных смогла пережить особый чин обновления уже принятого личного Таинство Святого Духа. Также и все молящиеся в этот день в храме смогли обновить свои обеты, ранее данные Богу.

А в конце продолжительного богослужения прихожан ждало прощание со своим нынешним настоятелем, для которого эта Торжественная Месса в Кафедральном соборе стала последней. Завершившего своё служение в этом качестве о. Григория Федосеева ждет новая община в Тобольске, где он начнёт свою пастырскую миссию уже на этой неделе. Очень символично, что в следующее воскресенье о. Григорий сразу встретит на новом месте и день престольного праздника своего нового прихода — Торжество Пресвятой Троицы.



Все главные подробности последнего в этом году богослужения Пасхального времени — в фоторепортаже Студии «Кана»: